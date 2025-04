Mastercard, DEPO Ventures a StartupYard spouštějí fintech akcelerátor. Pomůže nové generaci startupů dobýt globální trhy

Společnost Mastercard se zapojila jako klíčový partner iniciativy The FinTechers, která podporuje fintech ekosystém ve střední a východní Evropě.

"Jako globální lídr v oblasti plateb a inovací jsme v Mastercard hrdí, že můžeme být partnerem iniciativy The FinTechers a podpořit tak rozvoj fintechu v Evropě. Tato spolupráce otevírá founderům ze střední Evropy jasnou cestu k úspěchu a pomáhá upevnit roli regionu jako živého fintechového centra. Věříme, že podpora nové generace fintech lídrů přinese odvětví nové impulsy a posune ho směrem k hlubší a smysluplné transformaci," dodává Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Zatímco západní Evropa je domovem fintechových jednorožců, kteří vznikají především v Londýně, Berlíně nebo Amsterdamu, startupová scéna ve střední Evropě stále čelí zásadním výzvám. Největšími překážkami jsou přístup k mezinárodnímu kapitálu, přísné regulace a složitá expanze na globální trhy. A právě zde přichází The FinTechers – akcelerační program, který má za cíl překonat tyto bariéry a urychlit růst startupů.

"V regionu se rodí mnoho skvělých fintech nápadů, ale spousta startupů se zasekne v momentě, kdy potřebují získat důvěru investorů nebo regulatorních institucí,“ říká Michal Ciffra, partner v DEPO Ventures. "The FinTechers jim otevírá dveře k lidem, kteří touto cestou již prošli a vědí, jak prorazit na mezinárodních trzích.“

Jak FinTechers pomohou fintech startupům?

Program je určen nejen pro startupy, které jsou teprve na začátku své cesty, ale také pro ty, které už mají funkční produkt a první zákazníky, avšak narážejí na překážky spojené s expanzí. Na rozdíl od běžných akcelerátorů se The FinTechers zaměřuje na výzvy specifické pro fintech – od přístupu k financím až po propojení s klíčovými hráči na trhu. Právě regulatorní omezení a expanze na nové trhy patří mezi nejčastější překážky, které startupy brzdí.

Vybrané startupy získají možnost ucházet se o financování až do výše 2,4 milionu korun. Program jim zároveň zajistí přímé napojení na investory a strategické partnery, jako jsou MoroSystems, ČEFTAS, AI asociace, Finreg a Oak’s Lab.

Kromě samotného financování nabízí The FinTechers i individuální mentoring od zkušených zakladatelů, kteří již v oboru uspěli a pomohou startupům vyhnout se slepým uličkám. Na rozdíl od jiných programů je unikátní i samotným formátem – jde o průběžný akcelerační program, v rámci něhož týmy absolvují tříměsíční intenzivní fázi, ale zároveň získávají následnou dvouletou podporu od akceleračního týmu i širší komunity.

"Fintech patří k nejvíce náročným segmentům startupového ekosystému. Nestačí mít pouze dobrý produkt – firmy musí mít hluboké porozumění regulacím, umět se prezentovat investorům a efektivně škálovat,“ říká Cedric Maloux, ředitel StartupYardu. "Právě proto The FinTechers propojí zakladatele s lidmi, kteří v tomto oboru již uspěli, a pomohou jim vyhnout se zbytečným chybám.“

"Samotný akcelerační program je jen jednou z částí většího celku. The FinTechers je především komunitou – komunitou zkušených founderů a operátorů, kteří stojí za úspěšnými fintechovými příběhy. Komunitou začínajících zakladatelů. Komunitou expertů – od bankéřů přes právníky až po regulátory. Jsou to lidé, které spojuje možná pro někoho nepochopitelná vášeň pro fintech, a kteří si navzájem pomáhají, sdílejí své zkušenosti i kontakty. To vše na úrovni celé střední a východní Evropy, od Prahy po Bukurešť. Jde o bezprecedentní projekt pro všechny, kdo v CEE budují budoucí evropské a globální lídry finančního světa – nebo proměňují celý finanční sektor prostřednictvím technologií,“ dodává Michal Ciffra, partner v DEPO Ventures.

Střední Evropa jako fintech lídr?

Investice do fintechu v regionu rostou, ale většina kapitálu stále směřuje do západní Evropy. Britské a německé startupy dominují v přitahování financí, zatímco středoevropské firmy narážejí na problémy při získávání zahraničních fondů. Chybí jim nejen přístup k potřebnému kapitálu, ale i strategické propojení s klíčovými hráči na trhu.

The FinTechers reaguje na tuto mezeru tím, že startupům vedle financování a mentoringu nabízí jedinečnou příležitost prezentovat se před mezinárodními investory a strategickými partnery. Ti mohou pomoci nejen s růstem, ale i s překonáváním překážek, které fintech startupy v regionu často zpomalují.

"Poskytujeme startupům přístup k investorům, kteří financují úspěšné fintech firmy v Evropě. Kromě toho je propojujeme s bankami, platebními společnostmi a dalšími klíčovými hráči, kteří jim pomohou odstranit bariéry na cestě k růstu,“ říká Michal Ciffra, partner v DEPO Ventures.

Fintech ve střední Evropě má solidní základy, ale skutečný průlom zatím čeká. Bez silného investorského zázemí, strategických partnerství a důkladného porozumění regulačnímu prostředí se startupy jen těžko dostanou za hranice regionu. Programy jako The FinTechers mohou tento proces urychlit – a možná už brzy ukážou, že i z tohoto trhu mohou vyrůst hráči, kteří obstojí v globální konkurenci.

Díky silným partnerům a mentorům z oblasti fintechu a technologií nabízí The FinTechers startupům nejen přístup k financování, ale i přímou podporu od těch nejlepších odborníků. Mezi potvrzenými mentory programu jsou například:

• William Jalloul – Founder, Flowpay, Embedded Finance Expert

• David Stancel – Founder, Fumbi, Cork Protocol, Crypto odborník

• Michal Šmída – Founder Twisto

• Elvis Sinijs – former Head of Product, Kevin, Product manager for Apple Pay

•Tobias Rataj – GTM Expert, Rossum

•Grigor Ayrumyan – Founder, Wezeo

• Sergej Fedorovič – FinTech Expert, Creative Dock

• Jaroslav Ton – Founders & CEO, Malcolm Finance

•Jake Dluhy-Smith – GTM & Product Expert, Oaks Labs

• Jan Sovar – Lawyer, Regulatory Expert, Finreg

Tento silný tým mentorů poskytuje startupům nejen praktickou pomoc, ale i příležitost propojit se s klíčovými hráči v oboru, čímž výrazně zrychluje jejich růst a expanzi na mezinárodní trhy.

Vedle zavedených partnerů, jako jsou Mastercard, MoroSystems, Oak's Lab, Česká fintechová asociace, Finreg nebo vybrané banky, The FinTechers dále rozšiřují své partnerství o nové klíčové hráče. Nejnověji se do této rostoucí sítě zapojuje i Česká asociace umělé inteligence (ČAUI), která sdružuje špičkové odborníky, firmy a akademické instituce v oblasti AI.

Toto strategické propojení otevírá fintech startupům zcela nové možnosti – od vstupu do dynamické AI komunity přes přístup k nejnovějším technologiím až po expertní podporu při integraci umělé inteligence do jejich řešení. Díky tomu mohou startupy výrazně zrychlit inovace, zefektivnit škálování a lépe obstát v evropské i globální konkurenci. A to je teprve začátek – v pipeline je řada dalších partnerů, kteří sdílejí stejnou vizi a chtějí se stát součástí této iniciativy.

The FinTechers není jen akcelerační program – je to příležitost pro fintech startupy ve střední Evropě, jak urychlit svůj růst a vydat se na cestu k globálnímu úspěchu. S podporou silného týmu mentorů a partnerů jako Mastercard, StartupYard a DEPO Ventures, tento program nabízí startupům nejen financování a mentoring, ale i přímé propojení s klíčovými hráči v oboru, kteří mohou pomoci překonat překážky, jež dosud bránily regionu v dosažení plného potenciálu. The FinTechers přináší skutečnou šanci na globální expanzi pro fintech firmy ze střední a východní Evropy – a právě teď je ten nejlepší čas se zapojit.

