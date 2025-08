MasterDC získal nejvyšší bezpečnostní úroveň cloudu. Je připraven pro stát i kritickou infrastrukturu

Po pěti týdnech kompletní rekonstrukce kolejiště se v pondělí časně ráno vrátily tramvaje do křižovatky U Jána v Plzni. Skončila tak omezení i pro trolejbusy a přes koleje už mohou jezdit i auta.

Už téměř měsíc pátrá rodina z Frýdlantu po osmačtyřicetiletém Marku Junovi. Otec dvou dětí zmizel poté, co pomáhal svému bratrovi se dřevem. Následně vyrazil pěšky z obce Černousy, domů ale nikdy...

Návštěvník festivalu nabízel drogy přes QR kód, vylepil ho na záchodech

Policie se na třídenním drum&bassovém festivalu Let It Roll u jezera Most zabývala 82 přestupky a 33 trestnými činy. Účastníci hudební akce často nerespektovali dopravní značení, policisté řešili...