Match-fixing ohrožuje integritu sportu, legální trh pomáhá rizika odhalovat

Problém, který má konkrétní rozměr
Podle dat Fotbalové asociace České republiky bylo v letech 2019 až 2024 evidováno celkem 284 podezření na manipulaci fotbalových utkání. Nejčastěji šlo o nižší soutěže, přátelská utkání a mládežnické ligy.
Match-fixing přitom nezahrnuje pouze ovlivňování konečných výsledků zápasů, ale i jednotlivých herních situací, na které lze sázet, například počet karet, rohových kopů nebo střel na bránu. Právě tento typ manipulace bývá obtížněji rozpoznatelný a vyžaduje detailní práci s daty i úzkou spolupráci mezi sportovními institucemi a legálními provozovateli.
Legální trh má nástroje, jak rizika odhalovat
Legální provozovatelé kurzových sázek v České republice mají nastavené postupy, jak sledovat podezřelé sázkové chování a jak na něj reagovat. Využívají k tomu analytické a technické nástroje, interní kontrolní mechanismy i specializované týmy, které vyhodnocují neobvyklé sázkové vzorce.
Pokud vznikne podezření na možné ovlivnění utkání, mohou tyto informace předávat příslušným institucím. Právě díky tomu je možné část rizik zachytit včas a začít ji řešit už v počátku.
„Legální trh není součástí problému, ale důležitou součástí řešení. Právě na legálním trhu existují mechanismy, jak podezřelé sázkové vzorce identifikovat, vyhodnotit a reportovat. To je zásadní rozdíl oproti nelegálnímu trhu, kde podobná kontrola chybí,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.
Spolupráce s FAČR přináší konkrétní výsledky
Důležitou roli v této oblasti hraje spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR). Mezi zástupci legálního trhu a FAČR jsou nastaveny mechanismy pro sdílení informací o podezřelých sázkových náběrech a vzorcích chování, které mohou ukazovat na možné ovlivnění utkání. Součástí této spolupráce je včasný reporting podezřelých aktivit, jejich společné vyhodnocování a předávání relevantních podnětů k dalšímu prověření.
Právě tato koordinace pomáhá odhalovat rizikové případy v jejich počátku a podle zkušeností z praxe napomohla také při odhalování aktuální kauzy. Do tohoto procesu byli aktivně zapojeni i členové Institutu pro regulaci hazardních her, kteří v rámci svých interních kontrolních a monitorovacích procesů identifikovali podezřelé aktivity a podíleli se na jejich reportování příslušným partnerům.
„Právě detailní práce s daty, rychlé vyhodnocení podezřelých vzorců a funkční komunikace mezi zapojenými subjekty umožňují zachytit problém v jeho počátku. Současná kauza znovu ukazuje, že spolupráce mezi sportovními institucemi a legálním trhem má reálný význam,“ doplňuje Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.
Největší riziko zůstává mimo legální trh
Legální provozovatelé mají k dispozici technické a analytické nástroje, interní kontrolní mechanismy i risk management procesy, díky nimž mohou podezřelé sázkové vzorce včas zachytit, vyhodnotit a dále reportovat. Právě tím se zásadně liší od nelegálního trhu, kde srovnatelné nástroje, systematický monitoring ani odpovědnost vůči sportovním svazům a dalším institucím chybějí.
Současně ale platí, že významná část sázek spojených s ovlivněnými zápasy se podle zkušeností z praxe přesouvá mimo legální trh k nelegálním zahraničním provozovatelům. I proto nelze match-fixing účinně potlačovat bez důsledného omezování a blokace nelegální nabídky.
„Legální trh má nastavené nástroje i odpovědnost, ale pokud se rizikové sázkové aktivity přesouvají do nelegálního prostředí, bez důsledného omezování nelegální nabídky nelze match-fixing účinně potlačit,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.
Prevence a osvěta
Vedle analytických, kontrolních a represivních nástrojů je klíčová také prevence. Informovanost sportovců, funkcionářů i veřejnosti o rizicích spojených s manipulací utkání a nelegálním hazardem je zásadní pro dlouhodobé omezení tohoto fenoménu.
Institut pro regulaci hazardních her se proto dlouhodobě věnuje edukaci v oblasti odpovědného hraní a rizik spojených s nelegálním trhem, a to mimo jiné prostřednictvím projektu Zodpovědné hraní, který se zaměřuje na zvyšování povědomí o bezpečném chování v oblasti hazardních her.
Ochrana integrity sportu musí být společným cílem
„Omezení nelegálního hazardu, funkční reporting podezřelých aktivit a úzká spolupráce mezi sportovními institucemi, státem a legálním trhem jsou nezbytnými podmínkami pro ochranu integrity sportu. Teprve jejich kombinace může přinést skutečný výsledek,“ uzavírá Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.
Zdroj: Institut pro regulaci hazardních her