Match-fixing ohrožuje integritu sportu, legální trh pomáhá rizika odhalovat

Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Manipulace sportovních utkání, tzv. match-fixing, znamená záměrné ovlivňování zápasu nebo jeho části kvůli finančnímu zisku, typicky v souvislosti se sázením. Jde o závažnou formu sportovní korupce, která narušuje důvěru ve sport a poškozuje jeho integritu. Institut pro regulaci hazardních her upozorňuje, že legální sázkový trh dnes disponuje kontrolními mechanismy, které pomáhají podezřelé sázkové vzorce včas odhalovat a reportovat. Současně ale platí, že významná část tohoto problému se odehrává mimo legální trh, v nelegálním prostředí, kde chybějí srovnatelné kontrolní mechanismy i účinný dohled.

Problém, který má konkrétní rozměr

Podle dat Fotbalové asociace České republiky bylo v letech 2019 až 2024 evidováno celkem 284 podezření na manipulaci fotbalových utkání. Nejčastěji šlo o nižší soutěže, přátelská utkání a mládežnické ligy.

Match-fixing přitom nezahrnuje pouze ovlivňování konečných výsledků zápasů, ale i jednotlivých herních situací, na které lze sázet, například počet karet, rohových kopů nebo střel na bránu. Právě tento typ manipulace bývá obtížněji rozpoznatelný a vyžaduje detailní práci s daty i úzkou spolupráci mezi sportovními institucemi a legálními provozovateli.

Legální trh má nástroje, jak rizika odhalovat

Legální provozovatelé kurzových sázek v České republice mají nastavené postupy, jak sledovat podezřelé sázkové chování a jak na něj reagovat. Využívají k tomu analytické a technické nástroje, interní kontrolní mechanismy i specializované týmy, které vyhodnocují neobvyklé sázkové vzorce.

Pokud vznikne podezření na možné ovlivnění utkání, mohou tyto informace předávat příslušným institucím. Právě díky tomu je možné část rizik zachytit včas a začít ji řešit už v počátku.

Legální trh není součástí problému, ale důležitou součástí řešení. Právě na legálním trhu existují mechanismy, jak podezřelé sázkové vzorce identifikovat, vyhodnotit a reportovat. To je zásadní rozdíl oproti nelegálnímu trhu, kde podobná kontrola chybí,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Spolupráce s FAČR přináší konkrétní výsledky

Důležitou roli v této oblasti hraje spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR). Mezi zástupci legálního trhu a FAČR jsou nastaveny mechanismy pro sdílení informací o podezřelých sázkových náběrech a vzorcích chování, které mohou ukazovat na možné ovlivnění utkání. Součástí této spolupráce je včasný reporting podezřelých aktivit, jejich společné vyhodnocování a předávání relevantních podnětů k dalšímu prověření.

Právě tato koordinace pomáhá odhalovat rizikové případy v jejich počátku a podle zkušeností z praxe napomohla také při odhalování aktuální kauzy. Do tohoto procesu byli aktivně zapojeni i členové Institutu pro regulaci hazardních her, kteří v rámci svých interních kontrolních a monitorovacích procesů identifikovali podezřelé aktivity a podíleli se na jejich reportování příslušným partnerům.

Právě detailní práce s daty, rychlé vyhodnocení podezřelých vzorců a funkční komunikace mezi zapojenými subjekty umožňují zachytit problém v jeho počátku. Současná kauza znovu ukazuje, že spolupráce mezi sportovními institucemi a legálním trhem má reálný význam,“ doplňuje Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Největší riziko zůstává mimo legální trh

Legální provozovatelé mají k dispozici technické a analytické nástroje, interní kontrolní mechanismy i risk management procesy, díky nimž mohou podezřelé sázkové vzorce včas zachytit, vyhodnotit a dále reportovat. Právě tím se zásadně liší od nelegálního trhu, kde srovnatelné nástroje, systematický monitoring ani odpovědnost vůči sportovním svazům a dalším institucím chybějí.

Současně ale platí, že významná část sázek spojených s ovlivněnými zápasy se podle zkušeností z praxe přesouvá mimo legální trh k nelegálním zahraničním provozovatelům. I proto nelze match-fixing účinně potlačovat bez důsledného omezování a blokace nelegální nabídky.

Legální trh má nastavené nástroje i odpovědnost, ale pokud se rizikové sázkové aktivity přesouvají do nelegálního prostředí, bez důsledného omezování nelegální nabídky nelze match-fixing účinně potlačit,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Prevence a osvěta

Vedle analytických, kontrolních a represivních nástrojů je klíčová také prevence. Informovanost sportovců, funkcionářů i veřejnosti o rizicích spojených s manipulací utkání a nelegálním hazardem je zásadní pro dlouhodobé omezení tohoto fenoménu.

Institut pro regulaci hazardních her se proto dlouhodobě věnuje edukaci v oblasti odpovědného hraní a rizik spojených s nelegálním trhem, a to mimo jiné prostřednictvím projektu Zodpovědné hraní, který se zaměřuje na zvyšování povědomí o bezpečném chování v oblasti hazardních her.

Ochrana integrity sportu musí být společným cílem

Omezení nelegálního hazardu, funkční reporting podezřelých aktivit a úzká spolupráce mezi sportovními institucemi, státem a legálním trhem jsou nezbytnými podmínkami pro ochranu integrity sportu. Teprve jejich kombinace může přinést skutečný výsledek,“ uzavírá Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

 

Zdroj: Institut pro regulaci hazardních her

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Meteorologové varují před mrazy, teploty spadnou až k minus šesti. Jak ochránit jahody?

Jahodárna Prostějov pořádá organizované samosběry jahod. Každý sběrač dostane...

Česko čekají další mrazivé noci. Do střední Evropy pronikne od severovýchodu studený vzduch, který v nočních a ranních hodinách srazí teploty pod bod mrazu. Nejchladněji bude ve čtvrtek, kdy mohou...

29. dubna 2026  11:40

Ostré hrany, nepovolené úpravy. Kontroly odhalily alarmující stav aut, co vozí turisty

Auta parkují často i tam, kde nemají.

Čtyři pětiny aut, co po Praze vozí turisty, má nějakou vážnou technickou závadu. Odhalila to nedávná magistrátní kontrola. Nedostatky nejenže ovlivňují vlastnosti vozidel, ale ohrožují bezpečnost...

29. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

ŘSD mezi Litomyšlí a Janovem odpálilo poslední velkou nálož

Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...

29. dubna 2026  11:32

Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě

ilustrační snímek

Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě. Opravy hradního opevnění trvaly čtyři roky a zakončí se výsadbou zeleně. Výsledkem by měla být...

29. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Letošní olomouckou královnou majálesu se stane horolezkyně Dina Štěrbová

ilustrační snímek

Letošní královnou olomouckého majálesu se stane horolezkyně, matematička a fotografka Dina Štěrbová. Pomyslnou korunu převezme příští týden ve čtvrtek od svého...

29. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

Potíže s parkováním v horském sedle pod Šerlichem by měly být v nadcházející zimě minulostí. Oblíbené nástupní místo pro hřebenovku v Orlických horách se po letech příprav a sporů dočká rozšířeného...

29. dubna 2026  11:22

Španělsko je na vzestupu. Po ochlazení Dubaje se investoři vracejí do Evropy.

29. dubna 2026  11:16

Soud v Pardubicích rozhodl o stížnostech na vazby v kauze útoku na LPP Holding

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích dnes projednal čtyři stížnosti proti vazbě v kauze lidí obviněných z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding....

29. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Provoz příbramské nemocnice je po úterním zásahu policie bez omezení, fungují všechna oddělení. Záležitost se podle mluvčího Martina Janoty nijak nedotkla poskytování zdravotní péče. Kriminalisté už...

29. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  10:54

Májové odpoledne na hradě Valdštejn

Borovice ničí skalní blok, na němž stojí hrad Valdštejn.

Tradiční odpolední program ve společnosti hudby a literatury zažijí v pátek návštěvníci hradu Valdštejn u Turnova.

29. dubna 2026  10:53

