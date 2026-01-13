Máte doma školáka a hledáte tip na akci, která vám i jemu o jarních prázdninách doslova vezme dech? Vydejte se na výstavu BODY WORLDS a poznejte fascinující cestu skrze lidské tělo!

Autor:
  11:13
Praha 13. ledna 2026 (PROTEXT) - Jarní prázdniny jsou ideální příležitostí, jak spojit společně strávený čas s novými zážitky! Využijte speciální rodinné vstupné a dopřejte si zábavu a poznání na jedinečné výstavě. Nejen, že zde děti objeví mnoho nového, ale mohou se všudypřítomných mediků zeptat na vše, co je zajímá! A vy už tak nemusíte hledat ve slovnících, kolikrát za minutu mrkne lidské oko.

Výstava BODY WORLDS (www.bodyworlds.cz) v pražském obchodním centru Westfield Chodov vás zve na jedinečnou cestu do nitra lidského těla. Prostřednictvím autentických exponátů, detailních plastinátů skutečných lidských těl a názorných ukázek fungování jednotlivých orgánů nabízí fascinující pohled na to, jak naše tělo pracuje, roste a reaguje na okolní svět.

Srozumitelnou a poutavou formou přibližuje témata zdraví, pohybu i životního stylu a stává se tak ideálním cílem rodinného výletu během jarních prázdnin – místem, kde se vaše děti učí a vy objevujete. A navíc – díky dětské stezce, která reflektuje jednotlivá témata galerií a srozumitelným způsobem pracuje s informacemi tak, aby byly co nejvíce přijatelné i pro malé návštěvníky, se nemusíte bát, že by se vaše ratolesti, byť jen na chvíli nezabavily. Uvidíte vše – od kůže přes svalstvo a kostru až po nervový systém, dýchací soustavu, oběhový systém a jednotlivé orgány. 15 ikonických plastinátů celého těla vám a vašim dětem umožní vidět, jak jsou tyto orgány rozmístěné. Proč bije srdce rychleji při běhu? Jak fungují svaly, plíce nebo mozek?

Medici v každé galerii

Výstava BODY WORLDS nabízí dětem i jejich rodičům jedinečnou příležitost nahlédnout do fungování lidského těla zblízka – srozumitelně, názorně a bezpečně. Na otázky malých i větších návštěvníků navíc přímo na výstavě odpovídají vyškolení medici. Díky nim a názorným exponátům se tato jedinečná výstava proměňuje v originální a živou učebnici anatomie, která fascinuje malé i velké po celém světě.

Prevence kouření i obezity

Výstava zároveň klade důraz také na prevenci a péči o zdraví. Děti se přirozenou a nenásilnou formou dozvídají, proč je důležitý pohyb, vyvážená strava nebo jaké dopady mají nezdravé návyky na lidské tělo. To názorně zjistí z přítomného modelu zčernalých plící kuřáka a mají tak možnost zvážit, zda v budoucnu sáhnou po první cigaretě. Z výstavy si tak neodnášejí jen nové znalosti, ale i cenné podněty pro každodenní život.

Otevřeno denně v OC Westfield Chodov, Praha do 12. 4. 2026.

Vstupenky a další informace naleznete na www.bodyworlds.cz.

Zdroj: JVS Group

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Skladový systém, na který dosáhne každý: Český SySEL udělá pořádek ve firmě

13. ledna 2026  11:40

