Materiály z výstavy Expo v Ósace jsou znovu využívány a recyklovány po celém Japonsku

Velká část moderní ekonomiky je založena na „masové výrobě, masové spotřebě a masovém likvidování“. Demontáž a opětovné použití konstrukcí a materiálů pavilonu však bude sloužit jako rozsáhlý experiment symbolizující odklon od tohoto nehospodárného modelu. Cílem je přispět k vytvoření společnosti, která je udržitelná jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.
Japonská asociace pro světovou výstavu Expo 2025 si klade za cíl znovu použít více než pětinu všech materiálů použitých na stavbu pavilonů. I když předměty, které nelze znovu použít, včetně exponátů, se stanou odpadem, asociace si klade za cíl recyklovat 98 procent tohoto odpadu. Představitel asociace k tomu uvedl: „Dosažení cílů [v oblasti recyklace] je důležité, ale zásadní je především snížení množství odpadu, a klíčem k tomu je opětovné použití.“
Je pozoruhodné, že některé pavilony na této výstavě byly již ve fázi výstavby navrženy s ohledem na zásadní princip opětovného využití. Demontáž exteriéru pavilonu Pasona, který přivítal přibližně 2,5 milionu návštěvníků, začala v prosinci. Pavilon byl postaven s ohledem na přemístění a bude přesunut na ostrov Awadži v prefektuře Hyogo spolu s pavilonem Nizozemska, který převezme společnost Pasona. Dřevo z vnějších stěn japonského pavilonu bude znovu použito městskými úřady a vzdělávacími zařízeními.
Hlavní plán prefektury Ósaka navrhuje trvalé zachování části ikonického Grand Ring a přeměnu částí Lucemburského pavilonu na zařízení pro péči o děti. Materiál z membránové střechy, která se vznášela nad Lucemburským pavilonem, bude mezitím zpracován do elegantních designových tašek ekologicky uvědomělou japonskou značkou Seal, což je viditelný příklad „up-cyklování“, což je recyklace, při které má nový produkt větší hodnotu než ten původní.
Stále však přetrvávají značné náklady. Jelikož byly pavilony postaveny jako „dočasné stavby“, jejich přemístění pro trvalé použití vyžaduje další práce, aby byly splněny zákonné požadavky, jako jsou normy požární odolnosti. Kromě nákladů na dopravu vznikají také náklady na pečlivou demontáž pro opětovné použití. Podle zdrojů došlo v několika případech k přehodnocení těchto nákladů, což vedlo k revizi původních plánů opětovného použití.
V této souvislosti začala Obchodní a průmyslová komora v Ósace spojovat zúčastněné země s malými a středními podniky za účelem opětovného použití stavebních materiálů a vybavení určených k likvidaci. Silným kandidátem na jejich převzetí je Mezinárodní zahradnická výstava 2027 v Jokohamě. Dočasná výstavba je proveditelná a nabízí výhodu snadného převzetí zelené filozofie výstavy. Opětovné použití je již plánováno pro části pavilonu žen, pavilonu Panasonic, pavilonu Mitsubishi Future a části Grand Ring.
S růstem rozvíjejících se zemí se odhaduje, že do roku 2060 se celosvětová spotřeba zdrojů více než zdvojnásobí, což činí z podpory recyklace zdrojů naléhavou mezinárodní otázku.
Závazek k cílům udržitelného rozvoje OSN byl jedním z kritérií při ucházení se o pořádání výstavy Expo a „zelená vize“, která stanovuje cíle v oblasti opětovného použití, byla formulována na pozadí těchto mezinárodních požadavků. Výstava Expo v Ósace-Kansai poskytla mechanismus pro zvýšení povědomí návštěvníků o udržitelnosti a pro vytvoření sítí a komunit propojujících společnosti, organizace a lidi z různých oborů. Byla také oceněna jako základ pro další inovace.
Iniciativy pokračující po skončení výstavy ovlivní plánování, provoz a demontáž velkých akcí v Japonsku i po celém světě a stanoví globální standard pro udržitelné řízení akcí, jehož cílem je „nulový odpad“.
Zatímco Grand Ring se svým dvoukilometrovým obvodem byl skutečně důležitým kruhem, číslo „nula“ v pojmu „nulový odpad“ je ještě větší a představuje výzvu pro budoucnost.
