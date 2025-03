Matka předčasně narozeného syna vydává pohádku, kterou vyprávěla u inkubátoru: Za pouhý den vybráno 100 tisíc na podporu Nedoklubka

Vše začalo v únoru 2024, kdy Lucie během pobytu na chatě u Třeboně, devět týdnů před termínem porodu, zažila život ohrožující komplikaci – abrupci placenty. Statistiky této komplikace jsou děsivé: umírá při ní 15 % matek a 55 % dětí. Po akutním císařském řezu se narodil malý Jonáš s váhou pouhých 1,5 kg. Druhý den mu praskla plíce a začal boj o jeho život.

„Když jsem ho poprvé uviděla, jeho drobné tělíčko bylo obalené hadičkami, byl na plicním ventilátoru a vypadal jako malý kosmonaut," vzpomíná Lucie. „Na své dítě jsem si mohla sáhnout teprve po 4 dnech. Po 6 dnech jsem ho mohla mít poprvé u sebe. Sedávala jsem u inkubátoru a šeptala mu, že mu jednou budu vyprávět jak moc byl statečný".

Jedenáct dnů strávili na JIP a celkem 34 dnů v nemocnici. Později, každý večer před spaním, vyprávěla Lucie synovi slíbenou pohádku o tom, jak přišel na svět, která se stala základem knihy "Jonáš kosmonautem".

Knihu ilustrovala Jonášova teta, Anna-Marie Konečná. Projekt je již nyní dostupný k předobjednání na platformě Hithit, kde za pouhý den dosáhl více než poloviny cílové částky. Sbírka končí 2. května 2025.

V České republice se ročně předčasně narodí 7200 dětí, což představuje 6,7 % všech porodů. Organizace Nedoklubko poskytuje těmto rodinám nezbytnou pomoc ve formě informací, psychické podpory a praktických rad.

„Zisk z prodeje knihy věnujeme organizaci Nedoklubko, která je nenahraditelnou oporou pro rodiče nedonošených dětí," vysvětluje Lucie. „Právě tato organizace nám v nejtěžších chvílích poskytla informace, naději a pocit, že v tom nejsme sami."

Kromě samotné knihy s věnováním mohou přispěvatelé získat také bonusové pracovní listy, audioverzi knihy namluvenou Jonášovým tatínkem Lukášem a další odměny v závislosti na výši příspěvku.

O knize "Jonáš kosmonautem"

Je to zvláštní věc s čápy a dětmi. Všichni vědí, že děti nosí čáp. Ale co když je dítě tak malinké, že by ho čáp mohl po cestě omylem spolknout? To je příběh Jonáše, který se rozhodl najít své rodiče sám. Na své cestě potkává laskavou chobotničku, moudrou velrybu a majestátního medvědího krále. A jako všechny opravdové cesty, i ta Jonášova nás učí, že největší síla není v tom, jak jsme velcí, ale v tom, čemu věříme a koho máme po svém boku.

O organizaci Nedoklubko

Nedoklubko je organizace poskytující podporu rodinám předčasně narozených dětí v České republice. Nabízí informace, psychickou podporu a praktické rady rodičům, kteří procházejí touto náročnou životní zkušeností. Více na www.nedoklubko.cz.

