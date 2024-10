Matricia Solutions přináší digitální inovace do východní Evropy spolu se společností Laserfiche

Společnost Laserfiche – přední SaaS poskytovatel inteligentní správy obsahu a automatizace podnikových procesů – dnes oznámila, že se do programu Laserfiche Solution Provider Program zapojila rumunská IT poradenská společnost Matricia Solutions. Díky partnerství se společností Laserfiche přinese Matricia do východní Evropy nejlepší inteligentní sběr dat, správu dokumentů a záznamů, integrace, správu informací a automatizaci procesů na bázi umělé inteligence ve své třídě.

„Závazek společnosti Laserfiche vyvíjet důvěryhodnou a inovativní platformu z ní činí ideálního partnera pro společnost Matricia a naše zákazníky a potenciální zákazníky,“ řekl Horia Negulescu, zakladatel a generální ředitel společnosti Matricia Solutions. „Organizace potřebují platformu, která je flexibilní a intuitivní, s prokazatelnou návratností investic, a Laserfiche má za sebou úspěšné výsledky v transformaci společností v každém odvětví. Laserfiche změní pravidla hry pro východoevropský region.“

Společnost Laserfiche nabízí cloudové, lokální a hybridní modely nasazení a soustředí se na to, aby zákazníkům poskytla škálovatelná a nízkokódová/bezkódová řešení, která řeší potřeby podniků v oblasti automatizace procesů a správy dokumentů. Přístup společnosti Laserfiche zaměřený na zákazníka je vodítkem pro vývoj jejích produktů, které zahrnují snadno použitelná řešení, jež lze přizpůsobit tak, aby splňovala organizační a regulační požadavky.

„Technické zkušenosti a znalost regionu východní Evropy společnosti Matricia v kombinaci s výkonem softwaru společnosti Laserfiche pomohou zákazníkům odstranit překážky růstu a zkrátit dobu potřebnou k dosažení hodnoty,“ řekla Vicki VanValin, viceprezidentka pro prodej společnosti Laserfiche. „Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s předním poskytovatelem řešení v regionu, který se shoduje s naším inovativním přístupem k digitální transformaci.“

V roce 2024 byla společnost Laserfiche již podeváté za sebou jmenována vedoucí společností v žebříčku Nucleus Research Technology Value Matrix pro služby a spolupráci v oblasti obsahu. Mezi hodnocenými dodavateli se společnost Laserfiche umístila celkově nejvýše ve funkčnosti i použitelnosti.

Další informace o řešeních Matricia: https://matricia.ro/ro/.

O společnosti Laserfiche

Společnost Laserfiche je předním poskytovatelem inteligentní správy obsahu a automatizace podnikových procesů formou SaaS. Díky výkonným pracovním postupům, elektronickým formulářům, správě dokumentů a analytice urychluje platforma Laserfiche® způsob, jakým se dělá byznys, a umožňuje vedoucím pracovníkům soustředit se na růst celého podniku.

Společnost Laserfiche je průkopníkem bezpapírové kanceláře se správou podnikového obsahu. V současné době vývojový přístup společnosti Laserfiche zaměřený na cloud zahrnuje inovace v oblasti strojového učení a umělé inteligence, které umožňují organizacím po celém světě transformovat se na digitální podniky. Zákazníci ze všech odvětví – včetně státní správy, školství, finančních služeb, zdravotnictví a výroby – využívají společnost Laserfiche ke zvýšení produktivity, rozšíření svého podnikání a poskytování zákaznických zkušeností na digitální bázi.

Zaměstnanci společnosti Laserfiche jsou oddáni vizi společnosti, která spočívá v posilování postavení zákazníků a inspirování lidí k tomu, aby si nově představili, jak technologie mohou změnit život.

