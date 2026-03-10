MATTELI Group a.s. převzala rakovnickou logistickou společnost ANEXIA s.r.o.

Společnost Anexia disponuje skladovými kapacitami o rozloze 50 tisíc m2, provozuje 100 vozových jednotek ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě a zároveň provozuje autorizovaný servis značek DAF, Tatra, Ford a Panav. Firma zaměstnává 490 pracovníků.
„Akvizicí společnosti Anexia získáváme možnost nabízet logistické služby zákazníkům napříč MATTELI Group. Vstup do nového segmentu vnímáme jako klíčový pro další růst celé skupiny,“ uvedl majitel a zakladatel MG Roman Šmidberský.
Dosavadní majitelé společnosti Anexia vysvětlují prodej jako přirozený krok ve vývoji firmy. „Jsme v Anexii více než 35 let a dospěli jsme k názoru, že už nejsme schopni firmu dále výrazně posouvat. O této otázce jsme diskutovali delší dobu a zvažovali, kdy nastane správný okamžik pro prodej. Shodli jsme se, že je vhodné učinit tento krok ve chvíli, kdy je firma ve velmi dobré kondici, stabilně funguje a stále roste. A to je právě nyní,“ uvedl prodávající Luboš Čermák. „Byla vybrána česká společnost s přehlednou vlastnickou strukturou, která plánuje pokračovat v činnosti firmy tak jako doposud. Věříme, že Anexia bude pod novým vlastníkem fungovat ještě lépe a ve větším rozsahu,“ doplnil spolumajitel Pavel Kopřiva.
MG působí v pěti evropských zemích a provozuje přibližně 800 vlastních vozových jednotek. Součástí Matteli Solutions, kterou vlastní Roman Šmidberský, je také strojírenská skupina AML Holding a.s. Celkem holdingové společnosti zaměstnávají přibližně 2000 pracovníků a skupina v roce 2026 očekává výkony na úrovni 6 mld CZK.
Zdroj: MATTELI Group a.s.