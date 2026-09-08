Matthias Bellino zahajuje novou offroadovou kapitolu díky Segway Powersports

Bellino je vítězem Světového mistrovství juniorů v enduru (Enduro Junior World Championship) za rok 2012 a mistrovství v enduru E3 (Enduro E3 World Championship) za rok 2015. Byl také členem francouzského týmu, který vyhrál světový pohár juniorů ISDE (ISDE Junior World Trophy) v letech 2011-2013. Pochází z rodiny vyznávající hlubokou vášeň k motocyklům, na nichž začal jezdit již ve čtyřech letech a později se posunul k motokrosu a enduru na nejvyšší úrovni.
V srpnu 2018, kdy usiloval o účast na Dakar Rally, utrpěl při svém prvním etapovém závodě Desafío Ruta 40 nehodu s následkem vážného zranění páteře. Neštěstí sice ukončilo jeho profesionální závodní kariéru, ne však jeho vztah k motosportu. Později se vrátil do padoku EnduroGP jako manažer týmu Honda ORC a stále nachází nové způsoby, jak zůstat součástí offroadové komunity.
Se čtyřkolkou Super Villain SX20T nyní Bellino odhaluje novou příležitost k offroadovým zážitkům v terénu. Tato side by side čtyřkolka klade důraz právě na to, co ho k tomuto sportu vždy lákalo: pobyt venku, poznávání krajiny a sdílení zážitků s ostatními.
Pro Bellina není tato kapitola opakováním minulosti, ale další cestou vpřed podle vlastních pravidel. Značka Segway Powersports s ním sdílí víru v objevování neznáma a pod heslem Fear No Place (Nebát se nikam) jeho cestu podporuje.
O Segway Powersports
Společnost Segway je světovou jedničkou v oblasti mikromobility, powersportů a spotřebitelských robotů, proslulou svými inovacemi a důrazem na spotřebitele. Značka Segway Powersports se zaměřuje na vývoj a výrobu nové generace vozidel pro powersporty, včetně čtyřkolek ATV (all terrain vehicles) a SxS (side by side) pro pracovní i sportovní účely. Jako hi-tech společnost propojuje Segway Powersports robustní dodavatelský řetězec s vlastními výrobními kapacitami a spravuje celý životní cyklus výrobku od R&D a výroby až k prodeji a poprodejním službám.
Další informace najdete na https://powersports.segway.com.
Zdroj: Segway Powersports