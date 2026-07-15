MaxBill: AI-native fakturační platforma pro energetické a utilitní společnosti

Díky 30 letům zkušeností v billingu pomáhá řešení menším a středně velkým energetickým společnostem modernizovat fakturační provoz bez vysoké závislosti na IT, dlouhých implementačních cyklů nebo neustálého zapojení poskytovatele řešení.
Český energetický trh je stále konkurenčnější a zákazníci očekávají rychlejší a flexibilnější nabídky energií. Dodavatelé proto potřebují fakturační systémy umožňující rychlé spouštění tarifů, přesnou fakturaci, automatizovaný provoz a kontrolu nad výnosy.
Nová generace AI billing řešení tyto potřeby řeší prostřednictvím AI-assisted nastavení produktů, konfigurovatelných fakturačních logik, automatizovaného zpracování výjimek, workflow zákaznické komunikace, finančního vypořádání, párování dat a reportingu.
„Vaše obchodní nabídky by měly jít rychle do provozu, aniž by to znamenalo nový IT projekt a navyšování týmu,“ uvedl Kirill Rechter, CEO společnosti MaxBill.
Platforma poskytuje obchodním a billingovým týmům větší provozní nezávislost. Umožňuje konfigurovat produkty, upravovat šablony, spravovat role a spouštět nové nabídky bez čekání na zásah poskytovatele řešení.
MaxBill zároveň navázal partnerství se společností Energie Barrandov, českým dodavatelem elektřiny a plynu. Platforma poskytne billingové řešení a CIS, které podporuje růst až na desítky tisíc zákazníků bez nutnosti migrace systému. Řešení pomůže automatizovat klíčové procesy a umožní týmům spravovat tarify, ceny i workflow bez zapojení dodavatele systému.
Zdroj: maxbill.ai
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Zuzana Klucová
MaxBill
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