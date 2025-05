mBank přichází s elegantními barevnými variantami platebních prstenů pro ještě stylovější placení

Platební prsteny jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí mít při placení volné ruce – například při nákupech, venčení psa, sportování nebo na hudebních festivalech. Jsou také vodotěsné, takže je lze nosit i při plavání a relaxu u bazénu nebo u moře. Díky platebnímu prstenu není potřeba mít u sebe telefon ani peněženku, což lidé ocení i při společenské události, jako je například návštěva divadla nebo plesu. A co víc: prsten se nemusí nabíjet, takže je kdykoliv připraven pro každodenní pohodlné placení.„Naši klienti si platební prsteny okamžitě oblíbili. Nabízíme proto nyní více barevných a stylových možností, které se dají i kombinovat. Zajišťují tak při placení maximální pohodlí doslova při každé příležitosti,“ uvádí Martin Podolák, zástupce generálního ředitele zodpovědný za produktový management a inovace mBank, a jako sportovec dodává: „Jsem velmi aktivní člověk, a platební prsten je tak, co se týče například pohodlí při sportu, gamechanger.“

Nová platební metoda se v mBank rychle uchytila – více si placení prstenem oblíbili muži, kteří tvoří 66 % uživatelů. Naopak ženy je předehnaly v průměrné utracené částce za měsíc, a to o necelých 1000 korun. Průměrně tak ženy utratí 6836 korun za měsíc, muži 5980 korun. „Z dat vidíme větší oblibu placení prstenem, a to hlavně u mužů, což pro nás bylo překvapení. Dosud také ve výběru prstenu vládla černá barva. Jsme zvědaví, jakou barvu z našich novinek upřednostní klienti nyní,“ říká Petr Kábele, ředitel divize segmentového managementu mBank.

V mBank aktuálně probíhá akce, ve které mohou noví klienti k založení běžného účtu a stávající klienti formou soutěže až do 31. srpna 2025 získat platební prsten Niceboy ONE v kterékoliv barvě včetně novinek za 1 Kč. „Jsme velmi hrdí na to, že jsme byli spolu s mBank první, kteří na český trh přinesli inovaci každodenního placení v podobě platebního prstenu. Díky přidání nových variant z kovu v několika atraktivních barvách jsou prsteny Niceboy ONE nejen užitečným nástrojem, ale také opravdu krásným šperkem, který skvěle doplní každý outfit,“ doplňuje Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy.

Standardní cena nových barev titanových platebních prstenů je 2499 Kč a stávajících keramických 1999 Kč. Podrobné informace, jak mohou noví i stávající klienti získat platební prsteny za 1 Kč, najdete ZDE, včetně informací, jak s prstenem platit, a nejčastějších otázek a odpovědí k prstenům.

O mBank

mBank je dynamická digitální banka působící na českém a slovenském trhu od roku 2007. Na český trh přišla jako první nízkonákladová banka nové generace a dosud se pro ni rozhodlo téměř 790 000 klientů. Díky praktické mobilní aplikaci mohou mít zákazníci mBank svou banku kdykoliv po ruce a jednoduše tak vyřešit vše, co potřebují. Mateřská polská společnost mBank spadá pod německou skupinu Commerzbank.

V lednu 2025 se mBank v soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2024 umístila na třetím místě v kategorii „Běžné účty pro fyzické osoby podnikatele a malé firmy“ a na druhé příčce v kategorii „Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr“. V únoru 2025 získala prestižní ocenění za unikátní projekt mezi vydavateli karet díky spuštění bezkontaktních plateb platebními prsteny a náramky v soutěži Mastercard Awards. V dubnu 2025 získala ocenění VISA Awards #1 business proposition za nejkomplexnější řešení pro drobné podnikatele.