MBT představuje na MCE 2026 udržitelná řešení nové generace

Systém VRF Midea V9
Společnost Midea uvedla na trh nový VRF systém V9, který je postaven na dvou základních technologiích: Elektrická řídicí jednotka ShieldBox II a chladivo R32.
ShieldBox II má kryt z hliníkového tlakového odlitku pro automobilový průmysl, který zmenšuje objem o 70 %, aby se do něj vešel větší výměník tepla a zvýšila se účinnost venkovní jednotky. Jeho třízónová konstrukce integruje ochranu IP68, zatímco chlazení se změnou fáze udržuje stabilní chlazení chladicí kapaliny o teplotě 30 °C, což prodlužuje životnost komponent v extrémních podmínkách. Systém V9 používá ekologické chladivo R32 a prošel prvním třístupňovým hodnocením bezpečnosti hořlavých chladicích systémů VRF, které provedla společnost TÜV, a získal tak certifikát, který potvrzuje jeho špičkové mezinárodní bezpečnostní standardy.
Portfolio vystavovaných tepelných čerpadel R290
Společnost MBT představila své portfolio tepelných čerpadel R290 s výkony od 4 kW do 70 kW pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace.
Komerční tepelné čerpadlo Mars Large R290 ATW, které získalo ocenění MCE Excellence Award, poskytuje teplotu výstupní vody až 85 °C s ekologickým chladivem R290. Spolehlivý provoz zajišťuje plně stejnosměrný měnič a dvojitý záložní kompresor. Díky kompaktní ploše 0,72 m2 a energetické třídě A+++ udržuje 100% topný výkon při -10 °C a 65 % při -20 °C.
Vystavena byla také tepelná čerpadla Arctic Series M4 a Mars R290 ATW, která společně tvoří ucelenou řadu produktů R290, jež podporují přechod na vytápění na bázi přírodního chladiva.
Řešení chlazení datových center
Společnost MBT představila na interaktivním dioramatu řešení kapalinového chlazení, které řeší požadavky na chlazení datových center. Systém integruje přesné jednotky CDU, ventilátorové stěny a odstředivé chladicí jednotky s magnetickými ložisky, aby bylo dosaženo roční hodnoty PUE pouhých 1,2. Mezi klíčové produkty patří vzduchem chlazený odstředivý chladič s magnetickými ložisky AirBoost Vera a jednotka pro distribuci chladicí kapaliny (CDU). Chladicí jednotka AirBoost Vera je vybavena dvojitým přepínáním výkonu a nastavitelným THDi pro spolehlivé napájení, které zajišťuje výjimečnou účinnost při teplotě výstupní vody až 36 °C a rozdílu teplot 20 °C. Díky standardnímu nepřímému přirozenému chlazení a kompatibilitě s ekologickým chladivem je to udržitelná volba pro moderní datová centra. Jednotka CDU je konstruována s několika redundancemi, ochranou proti úniku a 100% testovanými základními komponenty pro dlouhodobou spolehlivost.
Společnost MBT poskytuje integrovaná řešení s kompletním scénářem, která splňují vyvíjející se potřeby evropské ekologické transformace. Společnost MBT se neustále zaměřuje na inovace a udržitelnost a snaží se vytvářet chytřejší a nízkouhlíkovou budoucnost v oboru HVAC.
Kontakt: Mia Ding, fangxin.ding@midea.com