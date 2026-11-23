Pod vedením Jana Juchelky prošla KB zásadní proměnou
O ocenění Bankéř roku rozhodují vrcholní představitelé nominovaných bank, kteří vybírají z řad svých profesních kolegů a konkurentů. Jan Juchelka získal titul Bankéř roku podruhé, poprvé jej obdržel v roce 2019.
Jan Juchelka stojí v čele Komerční banky od roku 2017. Pod jeho vedením prošla KB jednou z nejrozsáhlejších transformací v historii českého bankovnictví. Banka od základů vybudovala novou digitální infrastrukturu, uvedla na trh on-line platformu KB+ a zásadně zjednodušila své služby. V roce 2025 dokončila přesun téměř všech individuálních klientů do nového bankovnictví a nyní postupně rozšiřuje digitální nabídku také pro podnikatele a menší firmy.
Komerční banka zároveň pokračuje v obchodním růstu. KB+ dnes využívá více než 1,8 milionu lidí. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se ke konci září meziročně zvýšil o 11,1 %, celkový objem klientských vkladů narostl meziročně o 6,7 % a počet zákazníků Skupiny KB vzrostl o 81 tisíc na více než 2,3 milionu. Skupina KB přitom za prvních devět měsíců letošního roku snížila provozní náklady o 2,1 %.
„Ocenění od kolegů z bankovního trhu si velmi vážím. V Komerční bance jsme v uplynulých letech prošli největší transformací v její historii. Za plného provozu jsme vybudovali v podstatě novou banku, postavenou na moderních technologiích, novém způsobu práce a jednodušších službách pro klienty. Zároveň jsme dokázali dál růst. To vše je výsledkem práce a nasazení tisíců našich zaměstnanců, kterým toto ocenění především patří,“ říká Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.
Program Nablízku pomáhá dětem najít oporu mimo dětský domov
V kategorii Impact roku mladá porota ocenila program Nablízku, který Nadace Komerční banky spustila začátkem roku 2026. Reaguje na situaci přibližně 400 mladých lidí, kteří každoročně opouštějí dětské domovy a vstupují do samostatného života často bez rodinného zázemí. Při hledání bydlení, práce nebo řešení finančních problémů jim tak mnohdy chybí někdo blízký, na koho se mohou obrátit.
Nadace KB proto společně se třemi neziskovými organizacemi – Centrem hostitelské péče, Ligou otevřených mužů a Dobrými vílami dětem – rozvíjí hostitelskou péči, patronství a pravidelné dobrovolnictví. Děti a dospívající díky tomu získávají příležitost poznávat běžný život mimo institucionální péči, nové zkušenosti i pozitivní vzory. Nejde přitom o jednorázová setkání, ale o postupné budování důvěry a osobních vazeb, které mohou přetrvat i po odchodu z dětského domova.
Nadace program finančně podporuje, pomáhá získávat dobrovolníky a zapojuje také zaměstnance Skupiny KB. Odborné partnerské organizace zajišťují jejich přípravu a průběžné vedení, aby navazované vztahy byly pro děti bezpečné a mohly se dlouhodobě rozvíjet.
První měsíce fungování programu již přinesly konkrétní výsledky. Liga otevřených mužů vytvořila 12 nových patronských dvojic, které se přidaly k 92 již existujícím. Do přípravy na dobrovolnictví navíc zapojila 15 potenciálních patronů a patronek. Centrum hostitelské péče propojilo 12 zájemců o hostitelství s konkrétními dětmi a jeho seminářů a online aktivit se zúčastnilo více než 160 lidí. Dobré víly dětem mezitím oslovily desítky nových zájemců o dobrovolnictví, z nichž někteří již děti v domovech pravidelně navštěvují.
Přínos programu však nespočívá pouze v počtu zapojených dobrovolníků. Ještě důležitější jsou samotné vztahy, které mohou mladým lidem pomoci zvládnout přechod do dospělosti. Jeden z hostitelských vztahů navázaných díky programu Nablízku se dokonce rozvinul až v pěstounskou péči.
Více informací o programu Nablízku: https://www.kb.cz/cs/nadace-nablizku
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60181.