McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

Třeboň, jejíž krajinu po staletí formují rybníky, obohacuje svou gastronomickou mapu o nový McDonald's. Nová, celkově již 142. restaurace se zlatými oblouky doplňuje zdejší nabídku občerstvení a stává se vítanou volbou pro rodiny, lázeňské hosty i řidiče na cestách. „Třeboň je město s výjimečnou atmosférou i tradicí pohostinnosti. Věřím, že se nová restaurace stane oblíbeným místem nejen pro místní, ale i pro návštěvníky, kteří sem přijíždějí objevovat krásy jihočeské krajiny,“ říká franšízant Michal Mládek.
Interiér restaurace se nese v designu s názvem RAY, který je typický nadčasovou kombinací dřeva, betonu a oceli. Útulnou atmosféru celého interiéru pak podtrhuje příjemné osvětlení. Zákazníci se mohou usadit na celkem 93 místech uvnitř a dalších 47 místech na venkovní zahrádce, jejíž součástí je také venkovní playland pro děti.
Objednávky lze provádět tradičně u obsluhy nebo prostřednictvím čtyř oboustranných samoobslužných kiosků, které umožňují rychlé a pohodlné odbavení. Řidiči mohou využít také službu McDrive, díky níž si objednávku vyzvednou u okýnka přímo z vozu.
Restaurace v Třeboni je otevřena každý den od 7 do 23 hodin a nabízí kompletní nabídku McDonald's včetně snídaní. Nová pobočka se tak stává dalším místem, kde se potkává tradice regionu s moderním způsobem stravování.
