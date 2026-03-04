McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

Autor:
  15:14
Třeboň 4. března 2026 (PROTEXT) - Město proslulé staletou tradicí rybníkářství, lázeňstvím a jedinečnou jihočeskou krajinou získalo další gastronomickou zastávku. V Třeboni otevřela nová restaurace McDonald's, která místním i návštěvníkům nabízí ikonické menu v moderním prostředí.

Třeboň, jejíž krajinu po staletí formují rybníky, obohacuje svou gastronomickou mapu o nový McDonald's. Nová, celkově již 142. restaurace se zlatými oblouky doplňuje zdejší nabídku občerstvení a stává se vítanou volbou pro rodiny, lázeňské hosty i řidiče na cestách. „Třeboň je město s výjimečnou atmosférou i tradicí pohostinnosti. Věřím, že se nová restaurace stane oblíbeným místem nejen pro místní, ale i pro návštěvníky, kteří sem přijíždějí objevovat krásy jihočeské krajiny,“ říká franšízant Michal Mládek.

Interiér restaurace se nese v designu s názvem RAY, který je typický nadčasovou kombinací dřeva, betonu a oceli. Útulnou atmosféru celého interiéru pak podtrhuje příjemné osvětlení. Zákazníci se mohou usadit na celkem 93 místech uvnitř a dalších 47 místech na venkovní zahrádce, jejíž součástí je také venkovní playland pro děti.

Objednávky lze provádět tradičně u obsluhy nebo prostřednictvím čtyř oboustranných samoobslužných kiosků, které umožňují rychlé a pohodlné odbavení. Řidiči mohou využít také službu McDrive, díky níž si objednávku vyzvednou u okýnka přímo z vozu.

Restaurace v Třeboni je otevřena každý den od 7 do 23 hodin a nabízí kompletní nabídku McDonald's včetně snídaní. Nová pobočka se tak stává dalším místem, kde se potkává tradice regionu s moderním způsobem stravování.

 

Zdroj: McDonald's

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil na druhou polovinu dubna. Vyplývá to z justiční databáze. Jde...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice Bárka v jihlavské Mahenově ulici. Dvě představení hry...

4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se...

4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

4. března 2026  15:16

Olomoucké muzeum má nový vzdělávací cyklus Civilizace, otevře ho egyptolog

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne návštěvníkům výstavně-vzdělávací cyklus Civilizace. Prostřednictvím výstav, přednášek a debat chce zkoumat otázku,...

4. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

4. března 2026  15:14

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

4. března 2026  14:56

Ostravští kriminalisté objasnili sérii 90 vloupání, škoda byla 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit sérii 90 případů vloupání do různých objektů a automobilů. Na svědomí ji podle policistů má nezávisle na sobě...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.