McDonald's otevírá registrace do 28. ročníku fotbalového turnaje pro školy

McDonald's Cup přináší dětem po celé republice nezapomenutelné fotbalové zážitky. Loni se do něj registrovalo rekordních 2235 škol a 3699 týmů: na hřiště tak vyběhlo přes 43.000 dětí z celé republiky. Čím dál víc mezi nimi vidíme i malé aspirující fotbalistky, kterých v minulém ročníku hrálo přes 3000. Soutěží se ve třech kategoriích: A pro žáky 1.–3. tříd, B pro žáky 4.–5. tříd a M pro malotřídní školy.
Ať se jedná o tým z malé školy na vesnici nebo z velké pražské základky, pro každé dítě může jediný zápas znamenat víc, než si dokážeme představit. Proto chce společnost v McDonald's Cupu pokračovat i v dalších letech:
„McDonald's Cup pro nás není jen fotbalový turnaj. Je to dlouhodobý projekt, kterým pomáháme dětem objevovat radost z pohybu, týmové spolupráce a zdravého soutěžení. Máme radost, že díky němu každoročně přivedeme na hřiště desítky tisíc dětí a společně se školami, rodiči i sportovními organizacemi vytváříme prostředí, kde mohou získávat zážitky a budovat vztah ke sportu na celý život,“ říká Alesia Mudzhyri, McDonald's Impact Lead pro Česko a Slovensko.
Děti letos provázejí opět jeden ambasador a dva patroni. Novým ambasadorem turnaje se stává Karel Poborský, vicemistr Evropy z roku 1996 a autor jednoho z nejslavnějších gólů české fotbalové historie: tvář, kterou dobře znají rodiče i učitelé. Sám Poborský vidí smysl turnaje hlavně v tom, co fotbal dětem dává do života:
„Fotbal děti učí týmovosti, soudržnosti a ochotě bojovat za kamaráda a najít si nová přátelství. To vše se s dětmi táhne až do konce života,“ vysvětluje Karel Poborský, ambasador McDonald's Cupu. „McDonald's Cup přivádí děti na hřiště. A kdo ví, možná právě mezi těmihle dětmi najdeme hvězdy, na které se budeme chodit dívat do reprezentace,“ dodává.
Roli patronů přebírají Kateřina Svitková, záložnice pražské Slavie a česká reprezentantka, která McDonald's Cup doprovází už z minulých ročníků. Nově se po jejím boku stává patronem Hugo Sochůrek, mladý záložník pražské Sparty a český reprezentant, který je dětem blízko věkem i zkušeností přímo z hřiště. Podobně jako Poborský i on si na turnaji nejvíc cení chvil strávených s partou mimo samotnou hru: „To, co si z toho člověk nakonec odnese, nejsou jen výsledky, ale hlavně zážitky, na které budu vzpomínat celý život,“ dodává Hugo Sochůrek, patron McDonald's Cupu.
Za tím, aby McDonald's Cup fungoval už 28 let, ale nestojí jen ambasador a patroni: klíčová je i spolupráce Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), jejichž zástupci vyznávají stejné hodnoty: „Když vidím děti na McDonald's Cupu, vždycky si vzpomenu, proč máme fotbal tak rádi. Na tu radost po gólu, zklamání po prohře, emoce, kamarádství, a hlavně obrovskou chuť hrát. Pro spoustu dětí je to vůbec první velký fotbalový zážitek a možná právě tady vzniká vztah ke sportu, který jim vydrží celý život. O to víc si vážím všech, kteří McDonald's Cup už tolik let připravují a dávají dětem možnost něco takového zažít. Věřím, že i 28. ročník přivede k pohybu další tisíce školáků a připomene nám, že fotbal je především radost ze hry a z toho, že ji můžeme sdílet s ostatními,“ uvádí David Trunda, předseda FAČR.
„Jako Asociace školních sportovních klubů jsme hrdí, že stojíme u samotných základů turnaje, který každý rok rozhýbe přes 40.000 dětí po celém Česku. Naší dlouhodobou rolí je otevírat dveře ke sportu všem školákům bez rozdílu a budovat v nich návyky, ze kterých bude v budoucnu čerpat celá společnost. McDonald's Cup představuje jeden z klíčových pilířů školního sportu, bez kterého by cesta tisíců dětí k pohybu a zdravému životnímu stylu nebyla možná,“ doplňuje Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK ČR.
Registrace běží do 22. ledna 2027 na www.mcdonaldscup.cz. Vyvrcholením sezony McDonald's Cupu bude o víkendu 31. 5.–1. 6. 2027 velké finále Svátek fotbalu v Liberci.
O společnosti McDonald's Česká republika
McDonald's působí na českém trhu od roku 1992, kdy otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. V roce 2002 společnost založila neziskovou organizaci Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který je součástí světové sítě Ronald McDonald House a zaměřuje se na podporu rodin vážně nemocných dětí, jež potřebují dlouhodobou hospitalizaci. V současné době provozuje 143 restaurací po celém Česku. Od roku 2019 společnost modernizuje své restaurace, aby se staly restauracemi nové generace. V celostátním průzkumu Nejlepší zaměstnavatel se McDonald's pravidelně umisťuje mezi nejlepšími společnostmi v gastronomickém segmentu. Zákazníci mohou využít službu McDelivery pro rozvoz jídla a od roku 2023 také službu MyOrder, která jim umožňuje objednávat jídlo přes aplikaci, aniž by museli být fyzicky přítomni v restauraci.
Zdroj: McDonald's
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