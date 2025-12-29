McDonald's putuje po solné stezce. Slaný získává svou první restauraci se zlatými oblouky

Přípravy jsou za námi, páska je přestřižena a McDonald's ve Slaném na ulici Ouvalova přivítal své první zákazníky. Restaurace přináší do města s bohatou historií a tradicí moderní gastro-koncept, který ctí své kořeny. „Na otevření restaurace jsem se moc těšil. Věřím, že se staneme oblíbeným místem pro místní, ale i návštěvníky města. Slaný má silnou komunitu a my rozhodně chceme být její součástí. Těšíme se na každého hosta,“ doplňuje franšízant Pavel Franc.
Interiér nové pobočky je proveden v designu Ray, který odkazuje přímo k zakladateli McDonald's Rayi Krocovi. Návštěvníky zaujmou výrazné žluté a červené prvky ve spojení s čistým betonem a světlým dřevem, jež vytváří atmosféru spojující tradici s moderním pojetím. Hosté mají k dispozici 93 míst k sezení uvnitř a v sezoně až dalších 60 míst na venkovní zahrádce.
Pro maximální pohodlí zákazníků a rychlé i snadné objednání je restaurace vybavena čtyřmi oboustrannými samoobslužnými kiosky, využít ale samozřejmě lze i přímo obsluhu restaurace. V nabídce nechybí ikonické produkty, ale ani oblíbené snídaňové menu pro ranní návštěvníky.
Motoristům jistě udělá radost snadná dostupnost skrze službu McDrive a rychlé vyřízení i vyzvednutí objednávek přímo z pohodlí vozidla. Na začátku nového roku se zákazníci mohou těšit na spuštění rozvážkové služby McDelivery, díky které si oblíbené produkty objednají až domů.
Restaurace je otevřena každý den od 7 do 23 hodin, což nabídne dostatek prostoru jak pro ranní kávu, tak odpolední či večerní posezení s rodinou či přáteli. Slánský McDonald's se stává dalším místem, kde se spojuje pohodlí a moderní prostředí pro všechny generace návštěvníků tohoto královského města.
