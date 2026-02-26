McDonald's rozšiřuje síť ve středních Čechách, novou restauraci otevřel v Benešově

Interiér nové restaurace je navržen v konceptu Human Comfort, který se soustředí především na pohodlí a soukromí zákazníků. Moderní design kombinuje příjemné pastelové barvy s promyšlenými prvky, jako jsou akustické panely pro snížení hluku. Interiér je tak přímo utvořen k příjemným schůzkám s přáteli či rodinou. Restaurace nabízí celkem 108 míst k sezení uvnitř a dalších 112 budou zákazníci již brzy moct využít na venkovní zahrádce.
"Benešov je pro obyvatele regionu důležitým uzlem. Věříme, že se naše restaurace během krátké doby stane příjemným místem v každodenním životě města a lidé se k nám budou rádi vracet,“ říká Silvie Muránská, franšízantka benešovské pobočky McDonald's.
Návštěvníci si mohou v restauraci objednávat z kompletního menu oblíbených produktů McDonald's včetně snídaňové nabídky. Nedílnou součástí restaurace je také McCafé, které nabízí výtečnou kávu a lákavé dezerty. Samozřejmostí pro řidiče je také služba McDrive.
Objednávky lze zadat na jednom z osmi samoobslužných kiosků nebo přímo u obsluhy. Restaurace i McDrive mají otevřeno každý den od 7 do 23 hodin. Provoz McCafé končí již ve 20 hodin. Zákazníci, kteří preferují pohodlí domova, se již brzy mohou těšit na spuštění dovážkové služby McDelivery.
Zdroj: McDonald's
