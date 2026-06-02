McDonald's spustil sbírku Ručičky. Každá samolepka ve tvaru dlaně pomůže

Praha 2. června 2026 (PROTEXT) - Někdy stačí malé gesto, aby rodina nemusela prožívat těžké chvíle odděleně. McDonald's proto znovu spouští tradiční charitativní sbírku Ručičky, která poběží až do 5. července 2026. Výtěžek z prodeje ikonických samolepek podpoří Dům Ronalda McDonalda Česko a pomůže přiblížit vznik druhého Domu u nás.

Do sbírky se mohou zákazníci zapojit zakoupením symbolické samolepky Ručičky za 30 Kč ve všech restauracích McDonald's po celé republice. Každá Ručička přitom pomáhá rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí být si nablízku. Druhý český Dům Ronalda McDonalda vznikne v blízkosti Fakultní nemocnice Olomouc. Rodinám nabídne bezplatné ubytování i bezpečné zázemí v době, kdy se jejich svět na čas zastaví kvůli léčbě dítěte. Umožní rodičům být si nablízku, sdílet každodenní chvíle a čelit náročné situaci společně.

„Když dítě vážně onemocní, zasáhne to celou rodinu. Víme, jak důležité je, aby rodiče mohli být svým dětem nablízku i během dlouhé hospitalizace. Každá samolepka představuje konkrétní pomoc rodinám, které procházejí těžkou životní situací. Jsme rádi, že společně se zákazníky, zaměstnanci a franšízanty můžeme pomoci vybudovat další místo, kde rodiny zůstanou spolu,“ říká Alesia Mudzhyri, ředitelka komunikace McDonald’s ČR a SR.

První český Dům Ronalda McDonalda funguje od roku 2022 v areálu Fakultní nemocnice Motol a Homolka a za tu dobu poskytl zázemí už stovkám rodin z celé republiky. Nabízí nejen ubytování v těsné blízkosti nemocnice, ale také prostor, kde si rodiny mohou na chvíli oddechnout, uvařit společné jídlo a alespoň na okamžik žít běžný rodinný život mimo nemocniční prostředí. 

„Nemoc dítěte přináší obrovské psychické vypětí i každodenní zátěž. Dům Ronalda McDonalda Česko umožňuje rodinám zůstat pohromadě a vzájemně se podpořit. Právě proto je pomoc veřejnosti tak důležitá, protože zajištění financování těchto služeb i výstavby nového Domu je dlouhodobě velmi náročné. Děkujeme každému, kdo se do sbírky zapojí,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka Domu Ronalda McDonalda Česko.

Význam blízkosti rodiny potvrzují také zdravotníci. Přítomnost rodičů u hospitalizovaných dětí pomáhá dětem lépe zvládat stres, přispívá k jejich psychické pohodě a pozitivně ovlivňuje průběh léčby.

McDonald's je zakládajícím partnerem Domu Ronalda McDonalda Česko a jeho činnost podporuje dlouhodobě. I díky sbírce Ručičky může organizace zajišťovat provoz Domu v Praze a pokračovat v přípravách nového zázemí pro rodiny v Olomouci.

Více informací najdete na www.dumronaldamcdonalda.cz

Zdroj: McDonald's 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

