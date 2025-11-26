McDonald's v Česku uvádí limitovanou edici FRIENDS Menu a sběratelské figurky

Stejně jako vaše oblíbená postava ze seriálu Přátelé i vaše objednávka o vás mnohé prozradí. Někteří lidé se nikdy nedělí o své McNuggets, jiní si vždy vybírají stejné jídlo a další rádi kombinují neobvyklé chutě – například hranolky s vanilkovou zmrzlinou. FRIENDS Menu není jen o jídle, oslavuje naše malé výstřednosti, výjimečné vzpomínky a okamžiky, které sdílíme s přáteli.
Sběratelské figurky inspirované postavami
Každé FRIENDS Menu je zabalené v tematické krabičce s ikonickými scénami ze seriálu Přátelé. K menu si mohou zákazníci zakoupit jednu ze šesti sběratelských figurek, které zobrazují hlavní postavy v jejich typických podobách nebo s jejich známými společníky:
- Ross s opičkou Marcel
- Rachel jako číšnice
- Monica v kuchařském oblečení
- Phoebe s kytarou
- Chandler s kuřátkem
- Joey s káčátkem
FRIENDS Menu: hranolky, burger a Moničina marinara
FRIENDS Menu je ideální způsob, jak si vychutnat svá oblíbená jídla z McDonald's a zároveň objevit nové chutě. Zákazníci si mohou vybrat burger nebo McNuggets, velké hranolky nebo různé dipy a nápoj podle vlastní chuti. Každé FRIENDS Menu obsahuje jednu sběratelskou figurku a exkluzivní omáčku Monica's Marinara – lahodnou italskou omáčku z rajčat, česneku, cibule a bylinek.
Vezměte své přátelé a navštivte nejbližší McDonald's už ve středu 26. listopadu, abyste si mohli vychutnat tuto limitovanou nabídku a abyste posbírali postupně všechny figurky! Kampaň probíhá ve všech restauracích McDonald's v Česku do 16. prosince nebo do vyprodání zásob.
Zdroj: McDonald's