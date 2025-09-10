McDonald's v olomoucké Šantovce prošel modernizací a je znovu otevřený

Nově je restaurace vybavena pěti samoobslužnými kiosky, které urychlí a zpříjemní objednávku. Hosté si navíc mohou vychutnat pestrou snídaňovou nabídku nebo kvalitní kávu z McCafé a posedět na čerstvém vzduchu na zahrádce před obchodním centrem.
Součástí rekonstrukce jsou také zcela nové zákaznické toalety a kompletně opravené zázemí - od odpočinkové místnosti pro zaměstnance přes kancelář manažera až po chladicí sklady. Velkou novinkou je i samostatná místnost pro výdej kurýrům, která zjednoduší a zrychlí proces doručování objednávek.
"Jsem ráda, že se restaurace v Šantovce dočkala modernizace. Díky novému interiéru a dalším úpravám nabídneme našim hostům i zaměstnancům ještě vyšší komfort," říká franšízantka Kamila Kleiblová.
Zákazníci mohou pobočku v obchodním centru navštívit každý den v čase od 7 do 22 hodin. Kdo dává přednost pohodlí domova, může využít také oblíbenou službu McDelivery a nechat si své menu doručit až ke dveřím.
Zdroj: McDonald's