McDonald's v Porubě ukázal svou moderní tvář

Interiér restaurace se nyní nese v nadčasovém designu s názvem RAY, který symbolicky odkazuje na zakladatele značky McDonald's. Uvnitř restaurace se spojují prvky dřeva, betonu a skla a společně s 84 místy k sezení tak vytvářejí uvolněnou atmosféru, kde si zákazníci v pohodlí vychutnají své jídlo. Pro děti je pak připraven nový interiérový Playland.
Rekonstrukce se dotkla i zázemí restaurace, včetně místnosti pro zaměstnance a manažerské kanceláře, které nabízí příjemné prostředí pro každodenní práci. Novinkou je také prostor pro kurýry donáškových služeb se samostatným vstupem zvenčí, který zefektivní provoz služby McDelivery.
„Naším cílem bylo přinést zákazníkům i zaměstnancům prostředí, které odpovídá současným trendům a poskytuje maximální komfort. Věřím, že nové prostory si rychle oblíbí nejen hosté, ale i náš tým,“ říká franšízant Jan Ostrý.
Restaurace je otevřena každý den od 7 do 23 hodin, v pátek a sobotu dokonce až do půlnoci. Kromě klasické nabídky mohou zákazníci využít služeb McDrive, McDelivery nebo si vychutnat snídaně a posezení na venkovní zahrádce.
Zdroj: McDonald's
