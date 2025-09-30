McDonald's v regionech roste! Novou restauraci najdou zákazníci v Říčanech

McDonald's dál posiluje svou přítomnost v regionech a nová restaurace v Říčanech je toho jasným důkazem. Hosté tu najdou vše, na co jsou zvyklí i z jiných poboček – od snídaní a limitovaných nabídek až po legendární produkty, jako jsou Big Mac, Chicken McNuggets či návrat oblíbeného Filet-O-Fish. To vše si mohou vychutnat v moderním lobby s designem nazvaným Ray, inspirovaným zakladatelem společnosti. Interiér zaujme přátelskou atmosférou a výraznými žlutými a červenými prvky.
Objednávky mohou hosté pohodlně vyřídit u obsluhy nebo prostřednictvím čtyř oboustranných samoobslužných kiosků. K dispozici je 128 míst k sezení uvnitř restaurace a dalších 38 na venkovní zahrádce. Provoz nové pobočky vede zkušená franšízantka Ivana Malivojevičová, která dodává: "Otevření nové restaurace je vždy trochu hektické. O to víc jsem ráda, že máme tento krok za sebou a můžeme být blíže místním obyvatelům i lidem z okolí. Těším se, že zákazníkům nabídneme kvalitní občerstvení a služby v příjemném prostředí."
Ani u této restaurace se nezapomnělo na životní prostředí. Využívá energeticky úsporné spotřebiče, LED osvětlení a ekologické systémy chlazení. Pro hosty jsou připraveny moderní třídicí stanice, což dává každému, kdo si přijde vychutnat své oblíbené menu, možnost zapojit se do udržitelných kroků.
V Říčanech se na nic nečeká, restaurace je otevřena denně od šesti hodin ráno až do půlnoci. Řidiči mohou využít pohodlnou službu McDrive. Kdo si chce vychutnat své oblíbené menu v klidu domova, má možnost objednat si ho s donáškou až do 23:45.
