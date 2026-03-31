MCE 2026: Midea představuje svůj ekosystém profesionálních služeb pro „zelenou vizi a modrou budoucnost"

  14:02
Milán (Itálie) 31. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Pod heslem „Zelená vize a modrá budoucnost" využila společnost Midea této příležitosti k prezentaci svých nejnovějších udržitelných řešení pro vytápění a chlazení a rovněž představila transformaci svého ekosystému profesionálních služeb. Společnost Midea jde nad rámec vynikajících výrobků a vylepšuje svou nabídku služeb prostřednictvím systému Midea HVAC Professional Service System, uceleného rámce sloužícího k podpoře celého životního cyklu jejích výrobků.

Aby iniciativa získala na prestiži, byla přítomna řada vysoce postavených vedoucích pracovníků jako Alex Zhu (GM Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (GM Midea Building Technologies), Meteor Liu (GM Midea Kitchen & Water Heater Appliances) a Alberto Di Luzio (GM Midea Italia). U stánku byl vyhrazen prostor pro demonstraci tří pilířů ekosystému služeb:

Midea Club: Globální motivační program pro instalace, který již funguje ve 21 zemích s více než 210.000 registrovanými členy. Bylo provedeno více než 400 milionů instalací. Dodavatelé získávají nárok na odměny, čímž se na tomto úspěchu podílejí. Platforma nabízí další výhody, jako jsou bezplatné školení, nástroje s podporou umělé inteligence a především nové zakázky díky inteligentní následné podpoře.

Midea Solutions Hub: Společnost Midea spolupracuje s místními partnery při zřizování prodejen, které slouží jako profesionální sdílené prostory pro vystavování a přizpůsobování výrobků a jako odběrná místa pro montážní firmy, aby se zefektivnil jejich každodenní provoz.

Blue Service & Midea Academy: Páteř technické podpory společnosti Midea. Jen v Itálii provozuje společnost Midea více než 170 asistenčních center, včetně osmi specializovaných středisek Blue Service, která fungují jako mikrologistická centra pro originální náhradní díly. Tato síť zajišťuje vysokou rychlost a vysokou kvalitu služeb, nabízí technická školení, posiluje místní přítomnost značky a buduje důvěru.

Dokonalým příkladem tohoto partnerského přístupu byla panelová diskuse pořádaná společně s italským sdružením pro vytápění, větrání a klimatizaci Assoclima na téma „Instalatéři jako hnací síla energetického přechodu". Dialog se zaměřil na globální přechod od modelu zaměřeného na produkt k integrovanému přístupu typu „produkt + služba" a zabýval se klíčovými tématy, jako je standardizace instalace a zvyšování odborných znalostí profesionálních instalatérů s cílem vybudovat větší důvěru u zákazníků.

Společnost Midea doplnila svůj servisní rámec o řadu vlajkových produktů a regionálních úspěchů:

Rezidenční klimatizace (RAC): Společnost Midea hrdě vyzdvihla nedávný úspěch při zavádění splitových klimatizací R290 na Maltě, což je skvělý vzor pro úspěch ve zbytku Evropy. Představeno bylo také vnitřní tepelné čerpadlo H-Pack, které získalo ocenění MCE Excellence Award za konstrukci usnadňující instalaci. Oblíbená řada PortaSplit, která byla časopisem TIME oceněna jako jeden z „nejlepších vynálezů roku 2025", se dočkala premiéry nového produktu PortaSplit Cool. Velkou pozornost vzbudilo také řešení Solstice díky úsporám energie poháněným umělou inteligencí, která snížila spotřebu o více než 30 %. Obrázek doplňuje MHELIOS, řešení pro správu a skladování energie, optimalizované pro dynamické stanovování cen energií.

Midea Building Technologies (MBT): Nový systém V9 VRF, vybavený chladivem R32 a elektronickým řízením druhé generace, byl jedním z hlavních bodů expozice komerčních řešení. Společnost MBT představila celou řadu tepelných čerpadel R290 a chladicích systémů pro datová centra s hodnotami PUE (Power Usage Effectiveness) až 1,2.

Kuchyňské spotřebiče a ohřívače vody (KWHA): V reakci na evropské cíle energetické transformace představila společnost Midea ohřívače vody s tepelným čerpadlem s energetickou třídou A++, plynové ohřívače vody s nízkými emisemi NOx a integrované solární modely, které umožňují bezproblémovou synchronizaci s fotovoltaickými systémy v domácnostech. Řešení upřednostňují trvanlivost (např. v podmínkách tvrdé vody) a byla navržena pro malé domácnosti.

Inovace, nejmodernější technologie a vývoj servisního a partnerského programu společnosti Midea mění tvář oboru HVAC.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2945334/Midea_MCE_2026.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945335/Midea_R290_Solutions.jpg 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945336/Midea_Service.jpg

Kontakt: Mia Ding,fangxin.ding@midea.com

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Ondříčkova

Ondříčkova

Jak ještě dlouho? Je to tady už od ledna :(

vydáno 31. března 2026  15:50

Hrad a zámek Frýdlant zahájí sezonu už ve středu, novinky má na hlavních trasách

ilustrační snímek

Příhraniční hrad a zámek ve Frýdlantu na Liberecku zahájí sezonu už ve středu 1. dubna, o den dříve než ostatní státní památky v kraji. Novinky má na obou...

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy

ilustrační snímek

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy. Novinkou letošní sezony je, že v červnu, září a říjnu bude možné na řeku vyplout...

Studie:Teenageři v Česku začínají se sexem později, méně často používají kondomy

ilustrační snímek

Teenageři v Česku začínají sexuálně žít později než předchozí generace dospívajících, méně často používají antikoncepci a zejména kondomy. Zjistili to vědci z...

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

Růst cen ropy zřejmě v Příbrami prodraží některé zakázky, firmám stouply náklady

ilustrační snímek

Růst cen ropy a dalších komodit v Příbrami zřejmě prodraží některé stavební zakázky. Radnici se ozývají dodavatelé, kteří chtějí zvýšené náklady promítnout do...

Pardubičtí prvňáci dostanou omalovánky od talentovaného chlapce

Omalovánky plné automobilových veteránů dostanou letos pardubičtí prvňáci na začátku školního roku. Maloval je chlapec s poruchou autistického spektra z...

31. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Vědci z MU nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry

ilustrační snímek

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity nainstalují u vybraných mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům speciální biofiltry. Budou schopné snížit množství...

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

Velikonoce v BILLE: Regionální mazance, česká vejce i pomlázky

31. března 2026

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022)

Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního...

