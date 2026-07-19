Medaile se valí do Prahy! Soutěž poprvé spojuje české a slovenské autory

O titul nejhezčí české a slovenské medaile roku 2025 se uchází celkem 27 děl. Hlasovat pro ně může kdokoliv prostřednictvím online formuláře až do konce července 2026. Účastníci hlasování se zároveň zapojí do slosování o téměř sedmdesát cen v celkové hodnotě bezmála 50 tisíc korun.
Cílem je nejen oslavit precizní řemeslo a krásu medailí, ale také představit témata a příběhy zvěčněné na medailérských dílech a propojit autory se širokou veřejností i sběratelskou obcí. Veřejná anketa vznikla jako iniciativa Medailérského klubu https://medailerskyklub.art/ocenenie-medaila-roka-2025, který působí jako propagátor medailérství.
Na co se mohou fanoušci i veřejnost těšit?
"Do konce července 2026 může vybírat doslova kdokoliv z celkem 27 českých a slovenských medailérských děl uplynulého roku – i ti, kteří se o medaile příliš nezajímají nebo si myslí, že jim nerozumí," říká Peter Kočvara, předseda Medailérskeho klubu a ředitel ocenění a dodává: "Provedení medailí je opravdu krásné a rozmanité a jistě každý si mezi kandidáty najde nějakou podle svého gusta a v neposlední řade jsou to také silná témata a příběhy, které jsou na medailích zvěčněna a bezpochyby zaujmou kohokoliv.“
Spolupráce napříč oborem
Letošní ročník se nese ve znamení silných partnerství. Na organizaci a propagaci se podílejí klíčoví hráči numismatického světa: Medailérsky klub z Bratislavy a Asociace umělců medailérů, kteří zajišťují partnerství zaměřené na odbornou garanci a zapojení předních českých a slovenských medailérů, Česká numismatická společnost v Česku a Slovenská numismatická spoločnosť na Slovensku, které odborně podporují a šíří povědomí mezi sběrateli.
Zahlasovat pro jednu nebo více nejhezčích medailí lze online na https://forms.gle/G3euR5UggLwLqH5W7 až do konce července 2026 a zároveň tak vyhrát jednu z bezmála 70 cen v celkové hodnotě téměř 50.000 Kč.
Anketa však neprobíhá pouze v online prostoru. Doprovází ji bohatý doprovodný program, který přiblíží krásu medailérství veřejnosti – s výstavou zúčastněných medailí, sběratelským happeningem a vyhlášením výsledků.
Výstavka nominovaných medailí tak probíhá v Česku i na Slovensku – již se uskutečnila na veletrhu Bratislavské sběratelské dni začátkem června a těšit se na ni lze ještě na největším sběratelském veletrhu ve střední a východní Evropě Sběratel v září 2026 v Praze-Letňanech, kde proběhne také sběratelský happening a vyhlášení výsledků – setkání autorů s fanoušky, autogramiáda a vrcholem celého ročníku bude představení vítězů veřejné ankety, spojené s losováním věcných cen. Slavnostní vyhlášení pro pozvané hosty se bude konat v historické budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze, místě konání příští světové umělecké výstavy moderních medailí FIDEM 2027 Prague.
Všechny nominace a podrobné informace, včetně zajímavých doprovodných fotografií, informací a příběhů skrytými za medailemi si lze prohlédnout na stránkách Medaila roka 2025 https://medailerskyklub.art/ocenenie-medaila-roka-2025/.
Zdroj: Medailérsky klub