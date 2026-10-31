Medicilon udělila společnosti Revolution Medicines „Ocenění za vynikající partnerství s klientem"

Tříleté partnerství založené na modelu důvěryhodného výzkumu a vývoje
V uplynulých třech letech tým Medicilonu pracoval v úzké součinnosti se společností Revolution Medicines na řešení technických výzev v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž důsledně upřednostňoval potřeby klienta a soustředil se na jediný cíl – efektivní dodávání vysoce kvalitních molekul. Toto partnerství vytvořilo model vzájemné důvěry a pevné spolupráce mezi CRO (smluvní výzkumnou organizací) a klientem.
Na slavnostním předávání cen vyslovil Dr. Duan uznání společnosti Revolution Medicines za její průkopnickou práci v oblasti vývoje KRAS – cíle, který byl kdysi považován za „neléčitelný" – a poblahopřál společnosti k tomu, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v srpnu 2026 schválil žádost o registraci (NDA) přípravku Daraxonrasib pro léčbu metastatického karcinomu slinivky břišní. Tento milník přináší novou naději pacientům s karcinomem slinivky břišní a má významnou klinickou hodnotu. „Ocenění za vynikající partnerství s klientem" uznává důvěru, odhodlání a úspěchy obou týmů během více než tříleté spolupráce a odráží důvěru společnosti Medicilon v hlubší a dlouhodobé partnerství.
Podrobné diskuse zkoumají nové příležitosti ke spolupráci
Během diskusí nastínil Dr. Wang růst společnosti Medicilon a její integrovanou platformu pro výzkum a vývoj, která pokrývá vše od určení cílů až po podání žádosti o IND (povolení zahájit klinické testování nového léku na lidských dobrovolnících). Systém kvality společnosti Medicilon splňuje mezinárodní standardy a je držitelem akreditací NMPA, OECD GLP, FDA GLP a AAALAC. Její pokročilé platformy podporují programy ADC/AOC, TPD, RIPTAC, RNAi a peptidové programy. Obě strany diskutovaly o meziregionálním přenosu dat, řízení projektů, budoucí spolupráci a způsobech, jak zvýšit efektivitu přeshraničního výzkumu a vývoje.
Prohlídka laboratoří
Následně si doktoři Liu a Pota prohlédli výzkumné a vývojové laboratoře společnosti Medicilon, navštívili laboratoře chemie a oligonukleotidů, jakož i zařízení pro výrobu aktivních farmaceutických látek (API) a předklinický výzkum, čímž získali přímý vhled do infrastruktury výzkumu a vývoje a systému řízení kvality společnosti Medicilon.
KONTAKT: Baoju Zhu, baojuzhu@medicilon.com, +86 15221303004
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59877.