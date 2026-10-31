Medicilon udělila společnosti Revolution Medicines „Ocenění za vynikající partnerství s klientem"

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  10:56
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Boston 31. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dr. Yang Liu, ředitel oddělení medicínské chemie ve společnosti Revolution Medicines, Inc., a Dr. Kristof Pota, vedoucí vědecký pracovník, navštívili výzkumné a vývojové centrum společnosti Medicilon v Nan-chuej. Přivítali je Dr. Maosheng Duan, ředitel divizí vývoje léčiv a farmaceutického výzkumu společnosti Medicilon, Dr. Jian Wang, viceprezident společnosti Medicilon, a jejich tým. Obě strany vedly podrobné diskuse o pokroku v projektech, předávání dat a strategických prioritách pro nadcházející rok. Během návštěvy společnost Medicilon udělila společnosti Revolution Medicines „Ocenění za vynikající partnerství s klientem" jako uznání významné klinické hodnoty průkopnického výzkumu a vývoje léčiv společnosti zaměřených na pan-KRAS (látek schopných blokovat nebo degradovat protein KRAS). Toto ocenění také vyzdvihuje dlouholeté společné úsilí, vzájemnou důvěru a sdílený úspěch obou výzkumných a vývojových týmů, což představuje vynikající příklad bilaterální spolupráce.

Tříleté partnerství založené na modelu důvěryhodného výzkumu a vývoje

V uplynulých třech letech tým Medicilonu pracoval v úzké součinnosti se společností Revolution Medicines na řešení technických výzev v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž důsledně upřednostňoval potřeby klienta a soustředil se na jediný cíl – efektivní dodávání vysoce kvalitních molekul. Toto partnerství vytvořilo model vzájemné důvěry a pevné spolupráce mezi CRO (smluvní výzkumnou organizací) a klientem.

Na slavnostním předávání cen vyslovil Dr. Duan uznání společnosti Revolution Medicines za její průkopnickou práci v oblasti vývoje KRAS – cíle, který byl kdysi považován za „neléčitelný" – a poblahopřál společnosti k tomu, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v srpnu 2026 schválil žádost o registraci (NDA) přípravku Daraxonrasib pro léčbu metastatického karcinomu slinivky břišní. Tento milník přináší novou naději pacientům s karcinomem slinivky břišní a má významnou klinickou hodnotu. „Ocenění za vynikající partnerství s klientem" uznává důvěru, odhodlání a úspěchy obou týmů během více než tříleté spolupráce a odráží důvěru společnosti Medicilon v hlubší a dlouhodobé partnerství.

Podrobné diskuse zkoumají nové příležitosti ke spolupráci

Během diskusí nastínil Dr. Wang růst společnosti Medicilon a její integrovanou platformu pro výzkum a vývoj, která pokrývá vše od určení cílů až po podání žádosti o IND (povolení zahájit klinické testování nového léku na lidských dobrovolnících). Systém kvality společnosti Medicilon splňuje mezinárodní standardy a je držitelem akreditací NMPA, OECD GLP, FDA GLP a AAALAC. Její pokročilé platformy podporují programy ADC/AOC, TPD, RIPTAC, RNAi a peptidové programy. Obě strany diskutovaly o meziregionálním přenosu dat, řízení projektů, budoucí spolupráci a způsobech, jak zvýšit efektivitu přeshraničního výzkumu a vývoje.

Prohlídka laboratoří

Následně si doktoři Liu a Pota prohlédli výzkumné a vývojové laboratoře společnosti Medicilon, navštívili laboratoře chemie a oligonukleotidů, jakož i zařízení pro výrobu aktivních farmaceutických látek (API) a předklinický výzkum, čímž získali přímý vhled do infrastruktury výzkumu a vývoje a systému řízení kvality společnosti Medicilon.

 

KONTAKT: Baoju Zhu, baojuzhu@medicilon.com, +86 15221303004

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59877.

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