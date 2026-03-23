Medicom Clinic získala prestižní mezinárodní ocenění Superbrands

Ocenění Superbrands odráží sílu, odhodlání, inovace a odpovědnost oceněných značek, které se řadí mezi elitu na českém trhu. Aby se značky mohly zařadit mezi ty nejlepší, musí projít náročným trojstupňovým výběrovým procesem. Medicom Clinic si ocenění vysloužila díky dlouhodobému důrazu na vysoké standardy péče, špičkové technologie a individuální přístup ke klientům. Klinika je známá precizností zákroků, moderním vybavením a profesionálním týmem specialistů.
„Obhájení titulu Superbrands je pro nás významným oceněním a potvrzením, že naše klinika dlouhodobě naplňuje vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a profesionální péči. Velmi si vážíme důvěry našich klientů, která je pro nás tou nejdůležitější zpětnou vazbou. Získané ocenění zároveň potvrzuje přední postavení kliniky mezi respektovanými značkami v oboru. Současně je pro nás motivací dále rozvíjet nejen samotné služby, ale i komplexní péči. I proto letos představíme nové produkty zaměřené na podporu hormonální rovnováhy a regenerace po zákrocích,“ řekl Petr Toufar, CEO kliniky Medicom Clinic. Ta funguje v Česku od roku 2004. Dnes má pobočky v Praze, Brně a Ústí nad Labem, jejichž týmy tvoří dohromady přes 40 zkušených plastických chirurgů, dermatologů, anesteziologů a internistů.
Titul Superbrands není jediným prestižním oceněním pro Medicom Clinic. V aktuálním ročníku ankety Nejdůvěryhodnější značka obhájila již počtvrté titul nejdůvěryhodnější kliniky estetické a plastické medicíny v Česku.
O soukromé klinice plastické a estetické medicíny Medicom Clinic
Medicom Clinic byla založena v roce 2004 a je největším soukromým pracovištěm plastické a estetické medicíny v Česku. Medicom Clinic tvoří tým vyhledávaných plastických a cévních chirurgů, dermatologů, zkušených anesteziologů a specialistů na spánkovou medicínu s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Prestižní klinika je vyhlášena individuálním přístupem ke klientům a nadstandardní péčí. Lékaři každý den pomáhají ženám i mužům k tomu, aby se cítili sebevědomě, atraktivně a šťastně. Pracoviště kliniky se nachází v historickém centru Prahy, další pobočky jsou v Brně a Ústí nad Labem. Klinika získala prestižní ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 a je dvojnásobným držitelem Superbrands.
Zdroj: Medicom Clinic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.