Medicon otevřel nové patro Kliniky následné péče na Poliklinice Zelený pruh

„Naším cílem je, aby se pacienti v průběhu následné péče cítili nejen bezpečně, ale také klidně a komfortně. Proto jsme nové patro koncipovali tak, aby odpovídalo nejvyšším standardům moderní medicíny i lidského přístupu,“ uvedl majitel skupiny Medicon MUDr. David Karásek.
Slavnostního otevření, které proběhlo symbolickým přestřižením pásky, se zúčastnili zástupci vedení skupiny Medicon i zaměstnanci kliniky. Pásku přestřihl MUDr. David Karásek společně s vrchní sestrou Markétou Šulcovou.
Klinika následné péče Medicon na Zeleném Pruhu poskytuje pacientům po propuštění z nemocnice následnou a dlouhodobou zdravotní péči. Jejím cílem je doléčení, intenzivní rehabilitace a postupné obnovení soběstačnosti. Následně mohou pacienti po propuštění z kliniky využívat také služby domácí péče Medicon, která zajišťuje odbornou zdravotní podporu v prostředí vlastního domova a usnadňuje tak návrat k běžnému životu.
Pacienti zde najdou vysoký standard ošetřovatelské péče s nepřetržitou dostupností lékaře, rehabilitaci vedenou zkušenými fyzioterapeuty, odbornou nutriční podporu i kvalitní stravování. Samozřejmostí je úzká spolupráce ambulantních specialistů polikliniky a léčba chronických ran a dalších kožních defektů. Komfort zvyšují i doplňkové služby, například kadeřnictví, manikúra nebo pedikúra. Hospitalizace je možná také pro pacienty mimo Prahu.
V těsné blízkosti budovy Kliniky následné péče je zprovozněná také zahrada určená pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Je otevřená denně od 14 do 17 hodin. V případě příznivého počasí ji lze využít i mimo tuto dobu, například při skupinových či individuálních programech, které pro pacienty připravuje personál kliniky.
Přijetí na kliniku probíhá na základě vyplněného Návrhu na přijetí k hospitalizaci, který vystaví praktický lékař, pokud je pacient doma, nebo ošetřující lékař v nemocnici.