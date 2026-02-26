MEDIPEEL jmenuje Jasona Wi generálním ředitelem s cílem podpořit globální provozní excelenci a strategický růst

Wi přináší rozsáhlé zkušenosti ve strategickém poradenství a investicích, které získal během svého působení ve společnostech McKinsey & Company a SoftBank Ventures Asia. Jeho kariéra se vyznačuje prokázanými úspěchy v rozšiřování rychle rostoucích platforem a vedení zahraniční expanze různých podniků v oblasti korejské klinické péče o pleť. Společnost MEDIPEEL hodlá využít Wiho hluboké odborné znalosti a globální síť k urychlení své transformace v dominantního hráče na globálním trhu s kosmetickými produkty.
V rámci své zdokonalené strategie přesouvá společnost MEDIPEEL své mezinárodní zaměření z tradičního modelu zaměřeného na export k lokalizovanému přístupu založenému na partnerství. Cílem této transformace je vytvořit strukturovanější a pohotovější operační systém. Současně společnost posílí svou základní identitu jako značka „derma beauty zaměřená na účinnost" a zajistí si tak konkurenceschopnost na nejvyspělejších mezinárodních trzích. S podporou globálních zdrojů Morgan Stanley PE a provozních zkušeností Jasona Wi je společnost MEDIPEEL připravena vytvořit trvalý rámec schopný pružně se pohybovat v nestabilních tržních podmínkách.
Wi navíc plánuje začlenit do hlavní činnosti společnosti MEDIPEEL provozní metodiku založenou na umělé inteligenci a datech, kterou zdokonalil během svého působení v odvětví platforem. Mezi klíčové iniciativy bude patřit optimalizace řízení dodavatelského řetězce a posílení zapojení zákazníků s cílem dosáhnout dlouhodobé provozní efektivity a dlouhodobých výnosů.
„Udržitelný úspěch značek K-beauty (korejské kosmetiky) na globální scéně závisí na dvou klíčových pilířích: výrazném dědictví značky a institucionalizovaném operačním systému, který jej dokáže udržet," řekl generální ředitel Jason Wi. „Zaměříme se na posílení strategických globálních aliancí a zároveň zvýšíme naše interní standardy, abychom společnost MEDIPEEL transformovali na důvěryhodnou platformu světové třídy v oblasti krásy."
MEDIPEEL je vlajkovou značkou společnosti SKINIDEA, která patří pod MDP Holdings, portfoliovou společnost Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA je známá svými inovativními produkty, které kombinují prémiové ingredience a patentovanou dermatologickou technologii. SKINIDEA exportuje do více než 75 zemí a vyvíjí vysoce účinná řešení pro péči o pleť na základě komplexního výzkumu a klinických studií, které zajišťují okamžité i dlouhodobé zlepšení přizpůsobené různým typům pleti.
