Medit Link Express pro iPad debutuje, současně se Medit i900 Mobility dostává do prodeje

Díky zařízení Medit i900 Mobility, které je nyní k dispozici ve vybraných regionech, mohou zubní lékaři sledovat novou úroveň mobility při skenování. Zařízení i900 Mobility, navržené pro dnešní klinické prostředí, spolupracuje s aplikací Medit Link Express a poskytuje kompaktní, intuitivní a snadno naučitelný digitální skenovací proces, který je přirozený již od prvního použití.
Nový druh jednoduchosti s Medit Link Express
Medit Link Express je první aplikace společnosti Medit vytvořená výhradně pro iPad. Proměňuje intraorální skenování v lehčí, rychlejší a intuitivnější proces, který je navržen tak, aby přirozeně zapadal do každodenního klinického života. Zubní lékaři mohou skenovat a sdílet přímo z iPadu bez nutnosti použití stolního počítače, což snižuje čas potřebný na přípravu a otevírá dveře k větší svobodě.
Hlavní přednosti aplikace Medit Link Express:
• Nativní (vyvinutá konkrétně pro určitý operační systém) aplikace pro iPad: vytvořena pro mobilitu, poskytuje lékařům volnost pohybu
• Režim „expresní skenování": okamžité skenování bez registrace informací o pacientovi, což usnadňuje prohlídky
• Režim „léčebné skenování": poskytuje skenovaná data pro různé aplikace, včetně výroby protetických náhrad a klinického použití
• Snadné naučení: jednoduchý, intuitivní design, který si rychle osvojí každý
• Okamžitá komunikace s pacientem: skeny se zobrazují v reálném čase, což zajišťuje přehlednost a důvěru
• Vždy aktuální: automatické aktualizace a synchronizace s cloudem zajišťují, že jsou k dispozici nejnovější nástroje
• Propojené zkušenosti: plynulý přenos případů mezi iPadem a stolním počítačem
• Společně k lepším výsledkům: vytváření poučných případů a spolupráce s partnery přímo v aplikaci.
Díky kombinaci Medit Link Express a Medit i900 Mobility mohou nyní zubní lékaři a jejich týmy pracovat s nebývalou volností a vytvářet pro pacienty vyšetření, které je kompaktnější, intuitivnější a příjemnější než kdykoli předtím.
Zároveň společnost Medit pokračuje v přinášení inovací, které digitální stomatologii činí plynulejší. Prostřednictvím průběžných aktualizací softwaru a firmwaru společnost neustále vylepšuje rychlost skenování, snadnost použití a kompatibilitu všech svých řešení. Nejnovější software Medit Link umožňuje plnou integraci s novým skenerem i900M a zároveň zlepšuje jasnost skenování kovů, což klinickým lékařům poskytuje přesnější výsledky a ještě hladší provoz.
Dostupnost produktů, stav schvalování regulačními orgány a termíny uvedení na trh se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro přesné a aktuální informace se obraťte na svého místního autorizovaného obchodního zástupce.
Další informace o Medit Link Express a Medit i900 Mobility najdete na www.medit.com.
O společnosti Medit
Medit je globálním dodavatelem 3D intraorálních skenerů a digitálních stomatologických řešení založených na vlastní technologii. Společnost umožňuje spolupráci mezi zubními klinikami a laboratořemi inovativním hardwarem a softwarem. Společnost Medit se sídlem v jihokorejském Soulu má od roku 2000 rozsáhlé globální zastoupení prostřednictvím svých poboček v Americe a Evropě a distribuční sítě pokrývající více než 100 zemí.
