Medit Link Express pro iPad debutuje, současně se Medit i900 Mobility dostává do prodeje

Autor:
  16:09
Soul (Jižní Korea) 15. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Medit (www.medit.com), vedoucí světový podnik v oblasti digitální stomatologie, dnes oznámila dva milníky pro toto odvětví. Společnost oficiálně uvedla na trh Medit Link Express, svou první nativní aplikaci pro iPad určenou pro intraorální skenování, která je nyní k dispozici v Apple App Store, a současně zahájila dodávky Medit i900 Mobility, který byl od 1. srpna k dispozici v předprodeji.

Díky zařízení Medit i900 Mobility, které je nyní k dispozici ve vybraných regionech, mohou zubní lékaři sledovat novou úroveň mobility při skenování. Zařízení i900 Mobility, navržené pro dnešní klinické prostředí, spolupracuje s aplikací Medit Link Express a poskytuje kompaktní, intuitivní a snadno naučitelný digitální skenovací proces, který je přirozený již od prvního použití.

Nový druh jednoduchosti s Medit Link Express

Medit Link Express je první aplikace společnosti Medit vytvořená výhradně pro iPad. Proměňuje intraorální skenování v lehčí, rychlejší a intuitivnější proces, který je navržen tak, aby přirozeně zapadal do každodenního klinického života. Zubní lékaři mohou skenovat a sdílet přímo z iPadu bez nutnosti použití stolního počítače, což snižuje čas potřebný na přípravu a otevírá dveře k větší svobodě.

Hlavní přednosti aplikace Medit Link Express:

• Nativní (vyvinutá konkrétně pro určitý operační systém) aplikace pro iPad: vytvořena pro mobilitu, poskytuje lékařům volnost pohybu

• Režim „expresní skenování": okamžité skenování bez registrace informací o pacientovi, což usnadňuje prohlídky

• Režim „léčebné skenování": poskytuje skenovaná data pro různé aplikace, včetně výroby protetických náhrad a klinického použití

• Snadné naučení: jednoduchý, intuitivní design, který si rychle osvojí každý

• Okamžitá komunikace s pacientem: skeny se zobrazují v reálném čase, což zajišťuje přehlednost a důvěru

• Vždy aktuální: automatické aktualizace a synchronizace s cloudem zajišťují, že jsou k dispozici nejnovější nástroje

• Propojené zkušenosti: plynulý přenos případů mezi iPadem a stolním počítačem

• Společně k lepším výsledkům: vytváření poučných případů a spolupráce s partnery přímo v aplikaci.

Díky kombinaci Medit Link Express a Medit i900 Mobility mohou nyní zubní lékaři a jejich týmy pracovat s nebývalou volností a vytvářet pro pacienty vyšetření, které je kompaktnější, intuitivnější a příjemnější než kdykoli předtím.

Zároveň společnost Medit pokračuje v přinášení inovací, které digitální stomatologii činí plynulejší. Prostřednictvím průběžných aktualizací softwaru a firmwaru společnost neustále vylepšuje rychlost skenování, snadnost použití a kompatibilitu všech svých řešení. Nejnovější software Medit Link umožňuje plnou integraci s novým skenerem i900M a zároveň zlepšuje jasnost skenování kovů, což klinickým lékařům poskytuje přesnější výsledky a ještě hladší provoz.

Dostupnost produktů, stav schvalování regulačními orgány a termíny uvedení na trh se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro přesné a aktuální informace se obraťte na svého místního autorizovaného obchodního zástupce.

Další informace o Medit Link Express a Medit i900 Mobility najdete na www.medit.com.

O společnosti Medit

Medit je globálním dodavatelem 3D intraorálních skenerů a digitálních stomatologických řešení založených na vlastní technologii. Společnost umožňuje spolupráci mezi zubními klinikami a laboratořemi inovativním hardwarem a softwarem. Společnost Medit se sídlem v jihokorejském Soulu má od roku 2000 rozsáhlé globální zastoupení prostřednictvím svých poboček v Americe a Evropě a distribuční sítě pokrývající více než 100 zemí.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2772754/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

KONTAKT: Hyeju Heather Son, hyeju.son@medit.com

 

