Medit zakládá globální ortodontickou divizi, jejímž základem je strategická akvizice společnosti Progressive Orthodontics

  8:40
Soul (Jižní Korea) / Aliso Viejo (Kalifornie) 11. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Globální lídr v oblasti digitální stomatologie vstupuje do segmentu ortodoncie propojením vlastních technologií s jednou z předních světových platforem klinického vzdělávání

Společnost Medit Corp., světový lídr v oblasti digitálních řešení pro stomatologii, dnes oznámila založení své Globální ortodontické divize a akvizici společnosti Progressive Orthodontics, přední vzdělávací instituce v oblasti ortodoncie se sídlem v Aliso Viejo v Kalifornii, prostřednictvím své americké dceřiné společnosti Medit USA Inc.

Tento krok představuje dosud nejvýznamnější strategické rozšíření společnosti Medit do oblasti ortodoncie a propojuje její schopnosti v oblasti digitálního skenování a softwaru s celosvětově uznávanou platformou klinického vzdělávání.

„Tato akvizice a spuštění Globální ortodontické divize představují pro společnost Medit zásadní milník. Nevstupujeme do oblasti ortodoncie pouze jako další hráč – zavazujeme se proměnit celý obor. Společnost Progressive Orthodontics přináší tradici klinické excelence a bezkonkurenční síť školitelů, která ve spojení se softwarovými inovacemi společnosti Medit vytvoří sílu měnící způsob, jakým se ortodontická péče po celém světě vyučuje, praktikuje a poskytuje."

– Han Ryu, generální ředitel společnosti Medit

Nově založená Globální ortodontická divize bude sloužit jako hlavní platforma společnosti Medit pro ortodontické produkty, služby a vzdělávání. Divize, opírající se o špičkovou technologii 3D skenování společnosti Medit a její platformy dentálního softwaru využívající umělou inteligenci, má urychlit zavádění plně digitálních pracovních postupů prostřednictvím integrovaných řešení, která zvyšují přesnost léčby, zlepšují provozní efektivitu a posouvají celkovou zkušenost pacientů na vyšší úroveň.

Divize bude dohlížet na celé ortodontické portfolio společnosti Medit, nově doplněné o klinické know-how a komunitu odborníků vybudovanou společností Progressive Orthodontics. Portfolio zahrnuje platformu Medit Orthodontic Suite pro digitální simulace, plánování léčby a návrh případů i řešení Medit Aligners, komplexní systém průhledných rovnátek. Oba produkty jsou v současnosti dostupné ve Spojených státech a do budoucna se počítá s jejich širší globální dostupností. Společnost Progressive Orthodontics, založená před více než 40 lety, je široce uznávána díky svým programům klinického vzdělávání a vyškolila již desítky tisíc odborníků ve více než 60 zemích. Její výuka klade důraz na praktické vzdělávání založené na reálných případech v oblasti diagnostiky, biomechaniky a samotného provádění léčby a vybudovala si silnou pověst instituce přispívající ke zvyšování klinických standardů v ortodoncii.

Pod vlastnictvím společnosti Medit bude firma Progressive Orthodontics pokračovat ve svých špičkových seminářích a vzdělávacích programech a zároveň rozšíří nabídku plánovacích a hardwarových řešení SmileStream. Její vzdělávací programy budou také postupně integrovány s digitálními řešeními společnosti Medit, aby došlo k jednotnějšímu propojení klinického a technologického vzdělávání.

Pobočka společnosti Medit USA, Inc. v kalifornském Newport Beach bude sloužit jako sídlo Globální ortodontické divize a zároveň jako centrum pro vývoj produktů, klinickou spolupráci a vzdělávání odborníků napříč celou Amerikou.

„Vstup do skupiny Medit představuje pro společnost Progressive Orthodontics přirozenou další kapitolu. Po desetiletí jsme se soustředili na jediný cíl: rozvíjet ortodoncii jako obor prostřednictvím vzdělávání, a to jak po odborné, tak praktické stránce. Díky zázemí, technologiím a globálnímu dosahu společnosti Medit nyní můžeme tuto misi rozšířit do všech koutů světa a vybavit novou generaci odborníků nejen znalostmi, ale i digitálními nástroji potřebnými k dosažení špičkových výsledků."

– Miles McGann, generální ředitel společnosti4 Progressive Orthodontics

Založení Globální ortodontické divize odráží širší strategii společnosti Medit rozšířit svůj ekosystém digitální stomatologie nad rámec skenovacího hardwaru směrem k integrovaným klinickým pracovním postupům. Propojením technologií, vzdělávání a profesních sítí si chce společnost Medit upevnit pozici při urychlování nástupu digitální ortodoncie a posílit svou konkurenceschopnost na rychle se proměňujícím globálním trhu.

O společnosti Medit

Medit je globální společnost působící v oblasti digitální stomatologie se sídlem v Soulu v Jižní Koreji a uznávaný průkopník v oblasti 3D intraorálního skenování a digitálních softwarových řešení. Společnost působí ve více než 190 zemích světa a poskytuje zubním lékařům i dentálním laboratořím inovativní, dostupné digitální nástroje postavené na otevřené platformě. Posláním společnosti Medit je zpřístupnit digitální stomatologii všem zubním specialistům po celém světě.

O společnosti Progressive Orthodontics

Progressive Orthodontics se sídlem v Aliso Viejo v Kalifornii patří mezi přední světové poskytovatele dalšího odborného vzdělávání v ortodoncii. Již po desetiletí nabízí komplexní vzdělávací programy zaměřené na klinickou praxi desítkám tisíc zubních specialistů ve více než 60 zemích. Její programy jsou mezinárodně uznávány za to, že pomáhají stomatologům poskytovat špičkovou ortodontickou péči prostřednictvím osvědčených klinických metod a moderních vzdělávacích přístupů.

KONTAKT: Kontakt pro média: Matt Mock, marketingový ředitel, e-mail: marketing@medit.com, Webové stránky: www.medit.com | meditortho.com

 

 

