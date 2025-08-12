Medzinárodný záhradnícky veľtrh v Tullne od 28. augusta do 1. septembra

Medzinárodný záhradnícky veľtrh v Tullne je najdôležitejším podujatím pre všetkých amatérskych záhradkárov a profesionálov v oblasti záhradníctva. 450 vystavovateľov predstavuje všetky trendy pre záhradu: záhradný dizajn, bazény, zimné záhrady, vonkajší nábytok, fotovoltaiku a grilovanie v záhrade. Vrcholom veľtrhu je najväčšia európska výstava kvetov - prehliadka najlepších rakúskych záhradníkov a floristov pod mottom: „Rozkvitnuté príbehy a melódie“. 200.000 kvetov sa premení na pôsobivé umelecké diela.
Najväčšia európska výstava kvetov: „Rozkvitnuté príbehy a melódie“
„Rozkvitnuté príbehy a melódie“ je motto najväčšej európskej výstavy kvetov, ktorá sa tento rok koná v rámci Medzinárodného záhradníckeho veľtrhu v Tullne. Literárna klasika ako „Cesta okolo sveta za 80 dní“, „Parfum“, slávne muzikály ako „Fantóm opery“, „Moulin Rouge“ alebo „Romeo a Júlia“, ako aj operná klasika ako „Aida“ alebo „Čarovná flauta“ tematicky inšpirujú k nápaditému dizajnu a jedinečnému zážitku pre všetky zmysly.
Početné špeciálne výstavy na Medzinárodnom záhradníckom veľtrhu v Tullne
„Ázijská záhrada“ - záhradníctvo Starkl, „Farebná záhradná jeseň“ - 150 rokov Praskac Pflanzenland, „Bývanie v zeleni“ - Kittenbergerove zážitkové záhrady, „Inšpirované záhradou Hidcote Manor“ - tradičná prehliadka zeleniny, „Veselé Dolné Rakúsko“ - Dolnorakúska poľnohospodárska komora poskytuje pohľad na botanické zbierky rakúskych spolkových záhrad, „Rozkvitnutá rozmanitosť, záhradnícke tipy a mladé talenty v centre pozornosti“ na obľúbenom pódiu ORF Dolné Rakúsko.
Bazény a prírodné bazény
Skúsení záhradní dizajnéri prezentujú svoje odborné znalosti na Medzinárodnom záhradníckom veľtrhu v Tullne. Špeciálna vychytávka: prírodné bazény ako harmonický doplnok záhrady pohody. Hala 3 sa všetko točí okolo štýlového vodného sveta od moderných bazénov a elegantných zastrešení až po bazény v širokej škále veľkostí a materiálov. Sortiment dopĺňajú vnútorné a vonkajšie vírivky, vonkajšie sauny a široká ponuka príslušenstva. Na svoje si prídu aj hobby záhradkári a profesionáli: komplexný sortiment dopĺňa záhradná technika, záhradné náradie a fotovoltické riešenia pre záhradu.
NOVINKA: Grilovanie v záhrade
Návštevníci medzinárodného záhradníckeho veľtrhu v Tullne objavia najnovšie trendy v oblasti grilovania v záhrade. Špeciálny vrchol čaká na fanúšikov grilovania vo štvrtok 28. augusta o 16.00 h na vonkajšej ploche Západ, kde dvojnásobný majster sveta v grilovaní Adi Matzek poteší návštevníkov chutnou grilovacou šou naživo.
Jeseň je najlepší čas na výsadbu
Na Medzinárodnom záhradníckom veľtrhu v Tullne nájdete kvety, kvetinové cibuľoviny, ovocné a okrasné dreviny, rastliny, zeleninu, trvalky a mnoho ďalšieho. Ideálne na nákupy pre váš dom a záhradu a na to, aby ste sa na veľtrhu dozvedeli o nových produktoch.
Otváracie hodiny:
Štvrtok 28. augusta až nedeľa 31.8.2025
Otváracie hodiny: od 9.00 do 18.00 hod.
Pondelok, 1. septembra 2025
Otváracie hodiny: od 9.00 do 17.00 hod.
Ceny vstupného:
Dospelí 15 €
Znížené: 13 €
Deti:4 €
Online:
Dospelí:14 €
Deti:3 €
Ďalšie informácie nájdete na
Ďalšie otázky:
Messe Tulln GmbH
Barbara Nehyba, MSc
vedúca oddelenia komunikácie
Messegelände 1
3430 Tulln an der Donau
E-mail: messe@tulln.at