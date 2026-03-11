Meetup o firemním ambasadoringu ukáže, jak zapojit zaměstnance do budování reputace značky

Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, jak zapojit zaměstnance do budování značky zaměstnavatele, tak aby jejich hlas byl důvěryhodný a zároveň v souladu se strategií firmy. Program kombinuje inspirativní přednášky, krátké sedmiminutové stand-upy s praktickými tipy, příběhy firemních ambasadorů i diskusi o právních otázkách a měření výsledků. Součástí akce bude také networking odborníků z HR, komunikace a leadershipu.
Odbornou garantkou meetupu je Hana Slačálková, která se v HR pohybuje více než 12 let. Tématu firemního ambasadoringu se dlouhodobě věnuje z pohledu nastavování procesů ve firmách tak, aby zapojení zaměstnanců podporovalo nábor i obchodní výsledky.
V programu vystoupí například Petr Skondrojanis z Cocumy, který ukáže, jak ve firmě vytvářet prostředí, ze kterého přirozeně vznikají firemní ambasadoři. Zaměří se na employee experience – tedy celkový zážitek zaměstnance z práce. Když se lidé ve firmě cítí dobře a jejich práce dává smysl, mnohem přirozeněji se stávají jejími ambasadory. Mariana Sládková z Footshopu představí, jak takové prostředí budují v praxi. Podělí se o konkrétní příklady toho, jak ve firmě pracují s lidmi, jak podporují týmovou kulturu a pomáhají zaměstnancům stát se hrdými ambasadory značky. Michaela Raková ze studia 52pages ukáže na reálných datech, proč má ambasadoring smysl a jak může pomoci při budování firemního brandu. Místo dojmů nabídne konkrétní čísla a fakta. Svůj osobní příběh představí také Jaroslav Benedík, primář kardiochirurgie v Nemocnici Na Homolce. Na konferenci se podělí o to, proč se rozhodl stát ambasadorem svého oboru a jaký dopad může mít autentická komunikace směrem k veřejnosti. Za sázkovou společnost Tipsport vystoupí Martin Ptáčník, který má na starosti sponzoringové aktivity Tipsportu v Česku a na Slovensku.
Součástí programu budou také krátké sedmiminutové vstupy dalších odborníků. Advokátka Klára Gottwaldová vysvětlí právní aspekty ambasadoringu a upozorní na to, co by měly mít firmy ošetřeno, aby se vyhnuly zbytečným rizikům. HR konzultant Martin Miko z Workify otevře téma autenticity a upozorní na to, proč může strojený nebo neupřímný ambasadoring firmě spíše uškodit. Dalibor Herbrich z QuickJOBS se zaměří na to, jak firemní ambasadory vnímá generace Z a jak mohou vrstevníci pomoci oslovit mladé talenty. Vendula Valentová z Veolie ukáže, že ambasadoring nemusí probíhat jen na sociálních sítích – představí, jak s ním pracují v regionech a v terénu. Zástupce agentury Adison ukáže, jak mohou firmy využít potenciál svých lidí na LinkedInu a proměnit jejich osobní komunikaci v silný nástroj pro budování značky i obchodních vztahů.
Akce je určena HR profesionálům, manažerům, marketérům i lídrům, kteří chtějí posunout employer branding a firemní komunikaci. Partnery akce jsou společnosti Tipsport, Veolia a PR agentura Adison.
Další informace o programu a registraci jsou k dispozici na webových stránkách. Vstupenky jsou k dispozici tady.
Zdroj: ČTK Connect
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.