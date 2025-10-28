Meiyume na veletrhu Cosmopack Asia 2025: ZASETO – zakořeněno v inteligenci, propojeno duchem krásy

Představujeme ZASETO
V jádru každé inovace leží semínko – nápad připravený k růstu. ZASETO odráží, jak jsou v Meiyume propojeny inteligence, etické získávání surovin, vynalézavé receptury a udržitelné balení. Takto vzniká ekosystém, ve kterém se inovace vyvíjejí v úspěšné globální produkty pro klienty a partnery.
Představujeme ZASETO, ABY VYDRŽELY – nést ducha inovace (3-D07)
ZASETO, ABY VYDRŽELY zdůrazňuje závazek společnosti Meiyume k udržitelnosti, inovacím a dokonalosti obalů. S více než třiceti lety zkušeností, nejmodernějšími zařízeními a globální sítí dodavatelů vyrábí Meiyume ekologické, funkční a elegantní obaly. S podporou průmyslových certifikátů a aktivních patentů jejich konstruktéři neustále posouvají hranice obalů. Jde o výrobce originálního designu (ODM) a výrobce originálního vybavení (OEM).
Návštěvníci uvidí, jak oceněné, nadčasové designy společnosti Meiyume přinášejí řešení v oblasti krásy – každé z nich nese ducha inovace a udržitelnosti.
Představujeme Cosmolab – ZASETO PRO KRÁSU. Inteligence v kořenech, multifunkčnost v každé větvi, výsledky, které můžete vidět (3-D05)
ZASETO PRO KRÁSU od Cosmolabu: Meiyume a Intercos ztělesňuje semínko inovace, kde inteligence a multifunkčnost vyraší do špičkových řešení v oblasti péče o pleť, osobní hygieny a kosmetiky.
Stejně jako větve stromu spojuje Cosmolab přední představitele oboru a umělou inteligenci, aby dodávaly žádané hotové produkty. Díky technologii BIP podporuje personalizovanou tvorbu produktů založenou na datech a proměňuje nápady v hmatatelné inovace relevantní pro spotřebitele.
Návštěvníci mohou prozkoumat čtyři klíčové trendy v oblasti krásy, které byly identifikovány prostřednictvím uspořádaných kolekcí hotových produktů od společností Meiyume a Intercos, připravených k lokalizaci a komercializaci.
Zásada praktického ověření zve návštěvníky, aby si vybrali květiny představující tyto trendy a přidali je ke společnému stromu, který symbolizuje růst a přenos inovativních nápadů do reality.
Navštivte nás
Prostřednictvím ZASETO buduje společnost Meiyume chytřejší, udržitelnější a propojenější budoucnost v oblasti krásy.
• 11.–13. listopadu 2025
• AsiaWorld-Expo, Hongkong
• Cosmolab (Meiyume a Intercos): 3-D05
• Cosmopack (Meiyume): 3-D07
O společnosti Meiyume
Společnost Meiyume, dříve LF Beauty, nabízí komplexní řešení v oblasti krásy – balení, konstrukci, výrobu, ODM, OEM, formulace a chytré inovace – založené na udržitelnosti. Díky BIP a globální síti dodavatelů přináší Meiyume vize k životu s činorodostí, inteligencí a odpovědností.
