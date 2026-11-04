Meiyume představuje: BEACON na veletrhu Cosmopack Asia 2026

V rychle se měnícím odvětví je předvídání budoucích trendů pouze začátkem. Na BEACONu návštěvníci zjistí, jak společnost Meiyume propojuje analytické poznatky, vývoj receptur, balení a výrobu na klíč, aby doprovázela produkty od prvních signálů až po uvedení na trh.
Postřehy
Začněte se signály, které utvářejí budoucnost. Prozkoumejte vlastní platformu Beauty Intelligence společnosti Meiyume založenou na umělé inteligenci, která pomáhá značkám předvídat nové chování spotřebitelů a odhalit změny na trhu ještě předtím, než se stanou obecně přijímanými.
Inovace
Objevte jedinečné produktové koncepty a novátorské formáty navržené tak, aby v přeplněném a konkurenčním prostředí kosmetického průmyslu přinesly smysluplné odlišení.
Udržitelnost
Podívejte se, jak se udržitelnost může posunout za hranice pouhých ambicí a stát se nedílnou součástí samotného produktu díky novým materiálům a chytřejším přístupům k balení.
Balení
Prozkoumejte nejnovější inovace společnosti Meiyume v oblasti primárního a sekundárního balení, GWP (dárků k nákupu) a POSM (reklamy přímo v místě prodeje), které dokazují, jak promyšlený design, funkčnost a kreativita mohou pozvednout zážitek z produktu.
Řešení na klíč a výroba [ODM / OEM]
Od péče o pleť inspirované dlouhověkostí a samoopalovacích přípravků s texturou připomínající pleť až po multifunkční parfémy a formáty kosmetických produktů nové generace – objevte, jak se nápady proměňují z příležitosti v hotový produkt díky integrovaným schopnostem společnosti Meiyume napříč různými kategoriemi kosmetiky.
Propojený globální ekosystém
Na všech úrovních spojuje globální síť Meiyume odborné znalosti a schopnosti napříč regiony, čímž pomáhá značkám orientovat se ve složitých podmínkách a najít správná řešení pro jejich trh a ambice.
Exkluzivní partnerství Meiyume x Cosmoprof Asia
Návštěvníci budou mít také příležitost získat exkluzivní sprej na vlasy a tělo s vůní inspirovanou gurmánskými tóny, která zlepšuje náladu a je obohacena o provitamin B5, a to v udržitelném balení ve formě přívěsku na tašku.
Poslechněte si naše odborníky
Kromě stánku vystoupí odborníci společnosti Meiyume na pódiu, aby se podělili o své pohledy na dvě síly, které utvářejí budoucnost kosmetického průmyslu – vývoj regulace a udržitelnost.
Symposium BIFA | 10. listopadu, 16:40–17:15
Jan Porter, Meiyume, vedoucí oddělení firemní udržitelnosti
Přehled globální shody s předpisy v roce 2026: regulační výzvy, příležitosti a strategie pro kosmetiku a ingredience
Cosmotalks | 12. listopadu, 12:15–13:15
Fran Zhang, Meiyume, marketingový ředitel
Udržitelnost v kosmetickém průmyslu: hodnota výkonnosti v oblasti ESG (udržitelnosti podnikání) a transparentnosti dodavatelského řetězce
Navštivte společnost Meiyume na stánku 3-C01 a zjistěte, kam může vaši značku posunout další příležitost v oblasti krásy.
Meiyume (Hongkong) Ltd
2. patro, HK Spinners Industrial building, fáze I & II, 800 Cheungshawan road, Kowoloon, Hongkong
Kontakt: Kenneth Chia, marketingový manažer, kennethchia@meiyume.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59920.