Meme akcie AMC znovu ožívají. Rekordní výsledky nemusí spustit novou horečku

AMC ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 14,2 procenta na téměř 1,6 miliardy dolarů. Upravená EBITDA vzrostla o 69,6 procenta na rekordních 321,4 milionu dolarů. Společnost vytvořila také volný peněžní tok ve výši 190,1 milionu dolarů a uvedla, že neočekává významné splatnosti dluhu před rokem 2029.
„Zlepšující se tržby, tvorba hotovosti a rekordní provozní výsledek posilují fundamentální argumenty ve prospěch AMC. Aktuální růst akcií však stojí spíše na lepších výsledcích a návratu zájmu investorů než na tlaku vyvolaném uzavíráním krátkých pozic,“ uvádějí analytici Trader-magazine.com.
Objem krátkých pozic výrazně klesl
Počet akcií AMC prodaných nakrátko se od konce února do poloviny července snížil ze 124,1 milionu na 49,6 milionu, tedy přibližně o 60 procent. Podíl krátkých pozic na volně obchodovaných akciích klesl z více než 20 procent na 5,6 procenta.
Ukazatel days to cover se současně propadl ze 4,2 na přibližně 1,1 dne. Investoři sázející na pokles tak mohou své pozice uzavírat snadněji, což omezuje pravděpodobnost prudkého růstu vyvolaného nucenými nákupy.
Býčí scénář počítá během následujících dvanácti měsíců s cenou přibližně mezi 3,50 a 4,50 dolaru. Pohyb nad pět dolarů by vyžadoval mimořádně silné výsledky, návrat vysokého obchodního objemu a opětovný růst krátkých pozic. Rizikem nadále zůstává vysoké zadlužení a vydávání nových akcií, které ředí podíly stávajících investorů.
„Další prudký růst nelze vyloučit, při současném objemu krátkých pozic by však pravděpodobně musel být vyvolán výrazným fundamentálním nebo spekulativním impulzem, nikoliv samotným short squeeze,“ uvádí se v analýze na Trader-magazine.com.
Zdroj: Trader-Magazine.com