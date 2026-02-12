Memorandum propojí obce, pacienty, stát i obchodní síť ve prospěch prevence

Cílem společné iniciativy je posílit informovanost občanů o možnostech zdravotní prevence, podpořit včasný záchyt závažných onemocnění a přiblížit dostupné preventivní programy lidem napříč regiony.
Memorandum svými podpisy stvrdili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů (HOP) Petra Adámková a předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP (SČMSD) Pavel Březina. Slavnostní podpis se uskutečnil v kanceláři Svazu měst a obcí ČR v Kongresovém centru Praha.
Spolupráce se zaměří na sdílení informací o preventivních programech hrazených zdravotními pojišťovnami, možnostech screeningu a léčby závažných onemocnění i na využití komunikačních kanálů obcí a partnerských organizací tak, aby se důležité informace dostaly i do menších měst a obcí.
„Svaz měst a obcí je takovým vnořeným tykadlem do území. Je pro nás nejen výzvou, ale i povinností sdílet a předávat informace, které mohou vést k rychlému záchytu vážných onemocnění. V těchto případech nehrají roli roky, ale měsíce a někdy i týdny,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že Česká republika patří v oblasti preventivních programů hrazených zdravotními pojišťovnami ke špičce v Evropě. „Máme kvalitně nastavené screeningové programy. Je však potřeba apelovat na občany, aby tento benefit skutečně v plné míře využívali,“ doplnil.
Významnou roli v šíření informací může sehrát také síť prodejen COOP, která působí po celé České republice, často i v těch nejmenších sídlech. „Naše prodejny mohou nabídnout důležitý můstek mezi informací a občanem. V rámci naší komunikace se zákazníky jsme připraveni pomoci s šířením osvětových materiálů,“ uvedl předseda představenstva SČMSD Pavel Březina.
Zástupkyně Hlasu onkologických pacientů Petra Adámková vyjádřila přání, aby se podpis memoranda pozitivně projevil ve zvýšení účasti na screeningových programech. „Věříme, že tato spolupráce povede ke zvýšení počtu preventivních vyšetření a tím i k vyššímu počtu včasných záchytů závažných onemocnění, což je klíčové pro jejich optimální léčbu,“ uvedla.
Partneři se shodují, že právě propojení státní správy, samospráv, pacientských organizací a subjektů s hustou regionální sítí může významně přispět k tomu, aby se informace o prevenci dostaly co nejblíže lidem – bez ohledu na velikost místa, kde žijí.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.