Méně rozhodování, méně chyb: výrobce zahradních domků nabízí doporučené sestavy

Autor:
  8:30
Sledovat Metro na Googlu

Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Tloušťka stěn, střešní krytina, impregnace, lazura. Kdo si vybírá zahradní domek, řeší desítky parametrů a často neví, které z nich jsou pro jeho zahradu důležité. Slovenský výrobce dřevěných zahradních staveb Nej zahradní domek proto ke každému modelu z vybrané řady připravil doporučenou sestavu. Ta vychází z toho, co se u daného domku osvědčilo v praxi.

Když je možností víc, než kolik člověk potřebuje

Zahradní domek si většina lidí kupuje jednou za mnoho let. O to déle nad výběrem přemýšlejí. Kromě rozměru a tvaru střechy řeší i věci, které na první pohled nejsou vidět: jak silné mají být stěny, jakou krytinu zvolit nebo jestli dřevo natřít hned, nebo až později. Každé rozhodnutí přitom ovlivňuje, jak dlouho bude domek sloužit.

„Zákazníci nám často volají s tím, že mají v konfigurátoru otevřený domek a nevědí, co dál. Ptají se, jestli jim stačí tenčí stěna, jakou krytinu doporučujeme a jestli dřevo potřebuje nátěr. Odpovídáme na to pořád dokola, tak jsme odpovědi dali přímo do nabídky,“ říká Michal Zelman, majitel firmy.

Zkušenost z vlastní dílny

Nej zahradní domek vyrábí domky ve vlastní dílně v Trnavě. Z výroby i z rozhovorů se zákazníky ví, u kterých parametrů lidé nejčastěji váhají a kde vznikají chyby. Typickým příkladem je tloušťka stěn. U malého domku na nářadí stačí 15 mm, u většího domku nebo prodejního stánku dává smysl 19 mm. Podobně je to s ochranou dřeva. Domek, který zůstane bez impregnace, může po první zimě vypadat výrazně hůř než ten, který byl ošetřený hned od začátku.

Co je v doporučené sestavě

Doporučená sestava je domek s parametry nastavenými podle jeho velikosti a využití. Obsahuje:

  • tloušťku stěn zvolenou podle velikosti modelu (15, nebo 19 mm),
  • odolnou střešní krytinu,
  • impregnaci dřevěných částí,
  • u sestav s lazurou 2× nátěr v odstínu, který si zákazník vybere.

Zákazník si tak vybírá hlavně domek, který se mu líbí a vejde se na jeho zahradu. Ostatní je připravené. V nabídce je celkem 36 doporučených sestav, od zahradních domků přes dřevník až po prodejní stánek.

Proč na ochraně dřeva záleží hlavně na podzim

Podzim není ideální doba na natírání. Teploty klesají, dřevo je vlhčí a nátěr schne pomaleji. U sestav s lazurou je ochrana dřeva vyřešená už ve výrobě, takže majitel nemusí domek na podzim natírat sám. Domek může hned sloužit jako úložný prostor pro zahradní nábytek, nářadí nebo sekačku.

Kdy sestava stačí a kdy sáhnout po konfigurátoru

Doporučená sestava nemá nahradit úpravy na míru. Je určená lidem, kteří chtějí ověřené řešení a nechtějí procházet všechny možnosti. Kdo potřebuje jiný rozměr, dveře na jiném místě nebo okno navíc, může si domek upravit v konfigurátoru, případně se domluvit s výrobcem přímo.

„Někdy radíme i proti vlastnímu prodeji. Když zákazníkovi stačí jednodušší a levnější varianta, řekneme mu to. Doporučená sestava je pro většinu lidí rozumný výchozí bod, ale není jediná správná cesta,“ dodává Michal Zelman.

Doporučené sestavy zahradních domků jsou k dispozici na webu nejzahradnidomek.cz. Do 15. listopadu 2026 jsou o 15 % levnější. 

O společnosti

Nej zahradní domek je česká značka slovenského výrobce dřevěných zahradních staveb. Firma vyrábí ve vlastní dílně v Trnavě zahradní a dětské domky, kůlny, dřevníky, domky pro zvířata, prodejní stánky a další doplňky ze dřeva. Běžné úpravy, jako je rozměr, dveře nebo okno navíc, si zákazníci navolí v konfigurátoru na webu. Montáž zajišťuje vlastní tým. Domek si lze koupit i jako stavebnici a postavit ho svépomocí podle montážních plánů. Na slovenském trhu působí firma pod značkou Domček na záhradu.

 

 

Zdroj: Nejzahradnidomek.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59728.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší...

23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší...

23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Soud v Plzni přijal 26 stížností na volby v 18 obcích a obvodech na západě Čech

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni přijal 26 návrhů na neplatnost voleb či hlasování, které se týkají 18 obcí, měst či městských obvodů v západních Čechách. Celkem 15 podání...

23. října 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

V H.Králové ocenili mladé autory v literární soutěži Svoboda není samozřejmost

ilustrační snímek

Ocenění v literární soutěži Svoboda není samozřejmost dnes v centrální budově Knihovny města Hradec Králové ve Wonkově ulici získaly dvaadvacetiletá Natálie...

23. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústecký soud dostal návrhy na přezkoumání voleb z velkých měst i malých obcí

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb z velkých měst i malých obcí. Rozhodl zatím v jednom případě z Kryr na Lounsku,...

23. října 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

Legislativní změny a kultivované maso v centru pozornosti masného průmyslu

23. října 2026  19:05

Policie pátrá po nemocném muži ze zařízení v Libníči Českobudějovicku

ilustrační snímek

Českobudějovičtí policisté pátrají po nemocném šestapadesátiletém muži, který ve čtvrtek ráno odešel ze zařízení v Libníči. Od té doby o sobě nepodal žádnou...

23. října 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

V Milovicích se dohodlo pět uskupení, za ANO je jen Pour, starostou má být Pilc

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku se po komunálních volbách dohodlo na koalici pět uskupení. Tvoří ji vítězná ODS, dosavadní starosta Milan Pour (ANO) a zástupci...

23. října 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Kandidátka ANO navrhla soudu přezkoumat výsledek voleb v Uherském Hradišti

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb v Uherském Hradišti. Na justici se obrátila neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa...

23. října 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá

Hospoda U Jarolímků zavírá, čeká ji demolice.

Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...

23. října 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Soudy přezkoumají výsledky voleb v 10 obcích v Libereckém kraji včetně Liberce

ilustrační snímek

Soudy v Liberci a Hradci Králové přezkoumají výsledky komunálních voleb v deseti obcích v Libereckém kraji. Jedna stížnost se týká krajského Liberce. Nemusí...

23. října 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Podzimní slavnost na Valdštejně

ilustrační snímek

Na závěrečnou akci sezony ve znamení oslav přírody a lesa se mohou lidé vypravit v sobotu na hrad Valdštejn.

23. října 2026  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×