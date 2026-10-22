Méně rozhodování, méně chyb: výrobce zahradních domků nabízí doporučené sestavy

Když je možností víc, než kolik člověk potřebuje
Zahradní domek si většina lidí kupuje jednou za mnoho let. O to déle nad výběrem přemýšlejí. Kromě rozměru a tvaru střechy řeší i věci, které na první pohled nejsou vidět: jak silné mají být stěny, jakou krytinu zvolit nebo jestli dřevo natřít hned, nebo až později. Každé rozhodnutí přitom ovlivňuje, jak dlouho bude domek sloužit.
„Zákazníci nám často volají s tím, že mají v konfigurátoru otevřený domek a nevědí, co dál. Ptají se, jestli jim stačí tenčí stěna, jakou krytinu doporučujeme a jestli dřevo potřebuje nátěr. Odpovídáme na to pořád dokola, tak jsme odpovědi dali přímo do nabídky,“ říká Michal Zelman, majitel firmy.
Zkušenost z vlastní dílny
Nej zahradní domek vyrábí domky ve vlastní dílně v Trnavě. Z výroby i z rozhovorů se zákazníky ví, u kterých parametrů lidé nejčastěji váhají a kde vznikají chyby. Typickým příkladem je tloušťka stěn. U malého domku na nářadí stačí 15 mm, u většího domku nebo prodejního stánku dává smysl 19 mm. Podobně je to s ochranou dřeva. Domek, který zůstane bez impregnace, může po první zimě vypadat výrazně hůř než ten, který byl ošetřený hned od začátku.
Co je v doporučené sestavě
Doporučená sestava je domek s parametry nastavenými podle jeho velikosti a využití. Obsahuje:
- tloušťku stěn zvolenou podle velikosti modelu (15, nebo 19 mm),
- odolnou střešní krytinu,
- impregnaci dřevěných částí,
- u sestav s lazurou 2× nátěr v odstínu, který si zákazník vybere.
Zákazník si tak vybírá hlavně domek, který se mu líbí a vejde se na jeho zahradu. Ostatní je připravené. V nabídce je celkem 36 doporučených sestav, od zahradních domků přes dřevník až po prodejní stánek.
Proč na ochraně dřeva záleží hlavně na podzim
Podzim není ideální doba na natírání. Teploty klesají, dřevo je vlhčí a nátěr schne pomaleji. U sestav s lazurou je ochrana dřeva vyřešená už ve výrobě, takže majitel nemusí domek na podzim natírat sám. Domek může hned sloužit jako úložný prostor pro zahradní nábytek, nářadí nebo sekačku.
Kdy sestava stačí a kdy sáhnout po konfigurátoru
Doporučená sestava nemá nahradit úpravy na míru. Je určená lidem, kteří chtějí ověřené řešení a nechtějí procházet všechny možnosti. Kdo potřebuje jiný rozměr, dveře na jiném místě nebo okno navíc, může si domek upravit v konfigurátoru, případně se domluvit s výrobcem přímo.
„Někdy radíme i proti vlastnímu prodeji. Když zákazníkovi stačí jednodušší a levnější varianta, řekneme mu to. Doporučená sestava je pro většinu lidí rozumný výchozí bod, ale není jediná správná cesta,“ dodává Michal Zelman.
Doporučené sestavy zahradních domků jsou k dispozici na webu nejzahradnidomek.cz. Do 15. listopadu 2026 jsou o 15 % levnější.
O společnosti
Nej zahradní domek je česká značka slovenského výrobce dřevěných zahradních staveb. Firma vyrábí ve vlastní dílně v Trnavě zahradní a dětské domky, kůlny, dřevníky, domky pro zvířata, prodejní stánky a další doplňky ze dřeva. Běžné úpravy, jako je rozměr, dveře nebo okno navíc, si zákazníci navolí v konfigurátoru na webu. Montáž zajišťuje vlastní tým. Domek si lze koupit i jako stavebnici a postavit ho svépomocí podle montážních plánů. Na slovenském trhu působí firma pod značkou Domček na záhradu.
Zdroj: Nejzahradnidomek.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59728.