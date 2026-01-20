Méně sněhu, více pohodlí: zimní dovolená Čechů se mění

Nejistota sněhu změnila návyky Čechů při výběru zimní dovolené. Zatímco dříve se pobyty zejména na Silvestra nebo jarní prázdniny rezervovaly často i mnoho měsíců dopředu, dnes se velká část lidí přiklání k výběru na poslední chvíli.
„Běžně se nyní pobyty na jarní prázdniny rezervují až od ledna, zatímco dříve byla řada hotelů plně obsazená už během podzimu. Vidíme také velký nárůst zájmu o pobyty s více službami – cena objednaných pobytů roste, ale délka dnů i počet osob se nemění. Je tedy zřejmé, že lidé investují do komfortu, wellness a dalších zážitků,“ popisuje aktuální trend Michal Drahoš, ředitel obchodu portálů Hotely.cz & Spa.cz.
A dodává, že příkladem jsou letošní Vánoce, kdy počet rezervací na Spa.cz vzrostl meziročně jen o 1 %, ale jejich celková hodnota o 13 %. Změnil se i styl, jakým lidé dovolenou objednávají. Už málokdo je ochotný čekat několik dnů na potvrzení poptávky, většina hledá možnost okamžité on-line rezervace, což samozřejmě vede i k dalšímu zájmu o last minute pobyty.
Do Polska za komfortem
Z hlediska zvolených destinací jsou v rámci středoevropského regionu skokanem roku destinace na polské straně Tater, které jsou mezi Čechy populární pro letní i zimní pobyty.
„Kvalita služeb v Polsku v posledních letech výrazně vzrostla. Díky vnitřním bazénům a rodinnému zaměření se tamní horské hotely staly silnou konkurencí i pro tradiční termály a lázeňská letoviska. Vedle Tater také výrazně stoupá zájem o polskou stranu Jizerek, u Krkonoš nám intenzivně roste počet prodaných wellness pobytů na české i polské straně,“ komentuje Michal Drahoš.
Pokud lidé nevyráží na hory za sněhem, ale spíše jen za rekreací, přírodou a wellness péčí, měli by podle Michala Drahoše zvážit cestu mimo sezónu, kdy jsou ceny výrazně nižší. A to zejména v druhé půlce března a v dubnu, s výjimkou Velikonoc.
Zdroj: Spa.cz