Menopauza v práci nemá být tabu. České firmy teprve hledají, jak s ní pracovat.

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Praha 15. října 2026 (PROTEXT) - Do roku 2030 bude na světě miliarda žen, které právě procházejí menopauzou nebo do ní brzy vstoupí. Pro firmy to představuje výzvu, protože mohou kvůli projevům spojeným s menopauzou přicházet o zkušené zaměstnankyně a jejich know-how. Přestože si 8 z 10 firem důležitost tématu uvědomuje, často neví, jak s ním v praxi pracovat, ukázalo interní šetření Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) mezi jejími členy. A-CSR proto u příležitosti Mezinárodního dne menopauzy (18. října) spouští iniciativu Menopauza v práci, která má pomoci firmám téma otevřít, prolomit tabu, sdílet zkušenosti a nabídnout praktický návod, jak k menopauze na pracovišti přistupovat. Součástí iniciativy je příprava manifestu Menopauza v práci, na němž se podílejí první významní zaměstnavatelé. Do iniciativy se zapojuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.

„Ženy tvoří polovinu populace a menopauza je přirozenou součástí jejich života. Přesto jsme se naučili o ní v práci mlčet. A to i ve chvíli, kdy firmy řeší nedostatek lidí, stárnutí pracovní síly a hledají způsoby, jak si udržet zkušené zaměstnance. Nechceme, aby ženy kvůli menopauze musely snižovat své profesní ambice, odcházet z práce nebo předstírat, že se jich netýká. Menopauza není jen ženské téma. Je to téma pracovního trhu, firemní kultury i ekonomiky. A není otázka, jestli patří do HR. Ale proč jsme se o ní v HR nezačali bavit dřív,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Nejde jen o zdraví. Menopauza může být i ekonomický problém

Nejde přitom jen o otázku wellbeingových opatření. Pro firmy může mít přehlížení tématu i konkrétní ekonomické dopady. Pokud zaměstnankyně kvůli potížím spojeným s menopauzou odcházejí z práce, omezují své pracovní uplatnění nebo častěji chybějí, firmy přicházejí o zkušenosti, know-how a investice, které do těchto lidí v průběhu let vložily. V době stárnutí pracovní populace a nedostatku lidí může být právě udržení zkušených zaměstnanců jedním z klíčových témat budoucího trhu práce.

„Fyziologické změny spojené s koncem reprodukčního období přicházejí v době, kdy má člověk díky zkušenostem a schopnostem stále velký pracovní potenciál a může předávat dovednosti mladším. Týkají se přitom žen i mužů, kteří procházejí andropauzou, každý v jiné míře. Zaměstnavatelé proto potřebují spolehlivá data, aby mohli nastavit podmínky pro kvalitní a spokojenou práci i v této životní fázi,“ říká socioložka Kateřina Lišková z Historického ústavu AV ČR.

Firmy říkají, že menopauza do práce patří. Jak s ní ale pracovat, zatím nevědí

Asociace společenské odpovědnosti před spuštěním iniciativy oslovila své členy v rámci interního šetření s otázkami, jak k menopauze přistupují a zda ji ve svých pracovních politikách řeší. Až 8 z 10 oslovených organizací uvedlo, že menopauza podle nich do pracovního prostředí patří. Třetina se jí však zatím vůbec nevěnuje a ani neplánuje žádné kroky. Přibližně pětina zároveň uvedla, že neví, jak téma z pohledu HR vhodně uchopit.

Mezi bariéry, které firmy při řešení tématu zmiňují, patří nedostatek praktické opory. Dále pak chybějící znalosti a důvěryhodné informace, nedostatek lokálních dat, nejistotu manažerů, jak o menopauze mluvit, i absenci konkrétních nástrojů pro HR. Některé zároveň uvádějí, že od zaměstnanců žádnou poptávku po podpoře nevnímají. Právě to ale může být součástí problému. „Pokud zaměstnankyně neví, že je možné o menopauze v práci otevřeně mluvit, nebo se obává, jak by takové přiznání ovlivnilo její profesní postavení, nemusí absence poptávky nutně znamenat, že potřeba podpory neexistuje. Právě proto vznikla iniciativa Menopauza v práci, aby firmám pomohla toto téma nejen otevřít, ale také jim ukázala, jak k němu přistupovat citlivě a s porozuměním,” dodala Mádlová.

Manifest má být začátkem změny přístupu k menopauze v ČR

Asociace společenské odpovědnosti chce prostřednictvím nové iniciativy propojit zaměstnavatele, odborníky i veřejné instituce a společně vytvořit praktický rámec podpory menopauzy na pracovišti. Součástí iniciativy bude manifest Menopauza v práci, který nabídne zaměstnavatelům společné principy a závazek postupně zavádět konkrétní opatření přizpůsobená jejich prostředí.

V praxi může jít například o otevřenou komunikaci o menopauze bez stigmatizace, vzdělávání HR a vedoucích pracovníků, dostupnost důvěryhodných informací, přiměřené úpravy pracovních podmínek nebo respektování soukromí zaměstnanců. Smyslem není vytvořit nový povinný benefit ani jeden univerzální model podpory, ale dát firmám praktické nástroje, jak téma uchopit.

V zahraničí se téma aktivně řeší 

Potřeba podobného posunu přitom není jen českým tématem. Menopauza na pracovišti se stále výrazněji dostává do mezinárodní debaty. Ve Velké Británii vznikl již v roce 2023 standard BS 30416, který přinesl doporučení, jak zohledňovat menstruaci a menopauzu v pracovním prostředí. V září 2026 jej nahradila mezinárodní norma ISO 45010, která na původní doporučení navazuje a dále rozvíjí. Zaměřuje se mimo jiné na firemní kulturu, vzdělávání vedoucích pracovníků, pracovní podmínky a přístup k zaměstnancům.

Jde o důležitý signál, že menopauza přestává být vnímána výhradně jako soukromá zdravotní záležitost a stává se součástí odpovědného přístupu k zaměstnancům. Iniciativa Menopauza v práci, pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti, chce tento posun přenést také do českého prostředí.

 

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59623.

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