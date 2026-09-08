Merach představuje UltraWalk W60 Plus – chodicí pás pro domácnosti a home office

Evropskou premiéru chodicího pásu UltraWalk W60 Plus oslaví společnost MERACH první den veletrhu IFA Berlin 2026. Model UltraWalk W60 Plus, určený všem, kteří chtějí do svého každodenního života – zejména při práci z domova – začlenit více pohybu, spojuje v kompaktním těle dlouhou životnost bezkartáčového motoru, tichý chod, elektronické nastavení sklonu a prostornou plochu pro chůzi. UltraWalk W60 Plus lze v Evropě předobjednat do 20. září 2026 za Early Bird cenu 379,99 EUR (oproti doporučené maloobchodní ceně 459,99 EUR).
Pro snadnější začlenění pohybu do každého dne
„V podobě chodicího pásu UltraWalk W60 Plus jsme chtěli nabídnout pohyb, který se stane běžnou součástí každodenního programu – bez nutnosti vyhradit si speciální čas na cvičení," uvedl spoluzakladatel firmy pan Xue. „Pro lidi, kteří dlouhé hodiny pracují vsedě, představuje možnost chodit při práci nebo během krátkých přestávek jednoduchý způsob, jak vnést do každého dne více pohybu. Zároveň jsme kladli velký důraz na jeho odolnost, tichý chod a promyšlený design."
Design založený na odolnosti
Srdcem modelu W60 Plus je bezkartáčový motor se špičkovým výkonem 3,5 HP a integrovaným Hallovým senzorem. Tento senzor umožňuje přesné a konzistentní řízení rychlosti, a to i při nižších rychlostech chůze.
O hnací soustavu pečuje konvekční chladicí systém se dvěma ventilačními otvory, který pomáhá odvádět teplo při delším používání. Chodicí pás je navržen tak, aby vydržel nepřetržitě v provozu až tři hodiny.
Systém doplňují XL hnací válce o průměru 42 mm, které jsou navrženy tak, aby snižovaly startovací zátěž hnací soustavy a přispívaly k plynulému chodu. Model W60 Plus unese uživatele s maximální hmotností 150 kg.
O společnosti MERACH
Společnost MERACH se specializuje na chytrá domácí fitness zařízení a v nabídce má řadu veslařských trenažérů, rotopedů, běžeckých pásů a eliptických trenažérů. V současnosti patří mezi nejprodávanější značky na trhu domácího fitness. Další informace najdete na merachfit.eu
Zdroj: Merach