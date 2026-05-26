Merach S29R2: samonabíjecí rotoped, který uživatele osvobozuje od měsíčního předplatného fitness služeb

Londýn 26. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Propojená fitness kola často vyžadují průběžné měsíční předplatné dlouho po zakoupení hardwaru, ale nový model Merach S29R2 volí odlišný přístup. Kombinuje provoz s vlastním napájením, inteligentní automatický odpor a volitelné připojení k aplikacím, včetně podpory populárních platforem třetích stran, jako jsou Zwift a Kinomap, aniž jsou základní funkce vázány na povinné předplatné. Je navržen pro flexibilní domácí použití a zajišťuje přístup k tréninkům bez nutnosti předplatného.

Bezdrátová svoboda pro každou místnost

To, co odlišuje model S29R2 od jiných chytrých kol, je jeho nezávislost na elektrických zásuvkách. Pomocí integrovaného generátorového systému kolo přeměňuje energii ze šlapání na energii potřebnou k provozu elektroniky a palubního displeje – tím odpadá potřeba elektrických zásuvek, nabíjecích kabelů nebo výměny baterií.

Již při prvním šlápnutí se automaticky zapne LCD displej, který zobrazuje údaje o výkonu, včetně času, rychlosti, vzdálenosti, spálených kalorií a úrovně odporu. Díky předním transportním kolečkům a bezdrátovému připojení lze kolo snadno přemístit z místnosti do místnosti, ať už jde o rychlý trénink v obývacím pokoji, nebo delší jízdu u balkonového okna.

Inteligentní odpor reagující v reálném čase

Místo tradičního ručního ovladače napětí využívá model S29R2 elektronický systém odporu ovládaný pomocí tlačítek na displeji nebo tréninkových programů v aplikaci. Zbývající mechanický ovladač slouží výhradně jako ovládání brzdy a nouzového zastavení.

Po připojení ke kompatibilním platformám pro virtuální cyklistiku kolo automaticky přizpůsobuje odpor změnám terénu v reálném čase a reaguje za méně než tři sekundy, aby simulovalo stoupání, sjezdy a měnící se jízdní podmínky. Systém také zahrnuje sedm předem nastavených automatických tréninkových programů.

Navrženo pro každodenní domácí fitness

  • podporuje uživatele s hmotností až 159 kg a výškou od 142 do 193 cm
  • nastavitelná řídítka pro čtyři směry a sedlo
  • 16 úrovní odporu s ultra tichým provozem pod 25 dB
  • integrovaný držák na činky, dvojité držáky na láhve a držák na smartphone

Zařízení Merach S29R2 bylo uvedeno na trh 26. dubna 2026 a je k dostání na stránkách merachfit.de za doporučenou maloobchodní cenu 659,99 eur. Ceny na Amazonu se mohou lišit.

O společnosti Merach

Společnost Merach, založená v roce 2018, vyvíjí propojená domácí fitness zařízení a wellness produkty pro spotřebitele ve více než 50 zemích. Společnost zaměstnává přes 1000 lidí a od roku 2021 dodává vybavení pro čínské národní sportovní týmy, mimo jiné i pro olympijské hry v Tokiu, Pekingu a Paříži.

Více informací: merachfit.eu | IG: @merachfit.eu

 

Kontakt: PR_EU@merach.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2987670/Merach_Exercise_Bike_S29R2_lifestyle_659_99___April_27__2026__14.jpg 

