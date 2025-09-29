Měsíc do startu Sokolského běhu republiky! Zúčastní se i Lukáš Krpálek

Symbolicky měsíc před během se sešli organizátoři a ambasadoři SBR v Tyršově domě na pražském Újezdě. Společně se podívali na trasu závodu v hlavním městě. Mezi podporovateli letošního SBR nechybí olympionik a medailista z Paříže Jiří Beran, sportovní influencer Matěj König, herec Jakub Kohák nebo cyklista Jiří Ježek s manželkou Soňou. A samozřejmě olympijský šampion Lukáš Krpálek, který na výběhu neskrýval nadšení: „Sport vždycky lidi spojoval – a tohle je akce, kde to platí dvojnásob. Registrace běží, tak se přihlaste a za měsíc se uvidíme na startu.“
Generálka na SBR se pravidelně koná v Den české státnosti. Organizátoři s ambasadory si vyzkoušeli trasu včetně pověstného pražského krpálku. A nechyběli ani partneři běhu. „Na všech závodech se staráme o občerstvení a pitný režim účastníků. Je to poměrně velká logistická operace, do které zapojujeme i naše prodejny po celé republice,“ vysvětluje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY. „Generálka je pro nás skvělou příležitostí doladit produkci celé akce a zároveň dát prostor organizátorům, aby si sami vyzkoušeli, jaký servis poskytneme za měsíc jejich běžcům,“ dodává. Na letošním ročníku SBR se spotřebuje 6750 litrů vody, 2223 kg banánů, 2100 kg jablek a 20.882 tyčinek.
Poprvé v akci se ukázaly také oficiální trička SBR. "Letos jsme šli do změny a místo funkčních triček jsme připravili bavlněné. Vzhledem k termínu běhu a designu, který je hezký i na běžné nošení, nám dává tato inovace smysl," říká Václav Hrbek, majitel společnosti ALPINE PRO. “Pozitivní reakce ambasadorů a organizátorů nás přesvědčily, že to byla správná volba,” dodává. To potvrzuje i zájem ze strany samotných běžců, kteří si je kupují při online registraci.
Nejen při SBR myslí Sokol na zdraví Čechů, proto spolupracuje se zdravotnickou skupinou EUC na dlouhodobém projektu, jehož cílem je bojovat proti špatné kondici a podporovat pravidelný pohyb a péči o své zdraví. EUC pro všechny registrované účastníky připravila slevu na laboratorní vyšetření Běžec, kterou obdrží e-mailem. Zároveň chystá na vybraných lokalitách možnost měření na přístroji InBody, který ukazuje složení těla. Stejnou možnost využili už organizátoři a ambasadoři během přípravného výběhu 28. září.
„Sokolský běh republiky je výjimečný v tom, že oslovuje nejen sokoly, ale i širokou veřejnost napříč generacemi. Na říjnovém běhu v Praze budeme celý den dohlížet na zdraví běžců a zajišťovat zdravotní dozor. Na trať se spolu s ostatními postaví i naši kolegové. Účast na této akci je pro nás už tradicí,“ říká Lenka Sadílková, manažerka komunikace zdravotnické skupiny EUC.
Registrace na jednotlivé lokality se rychle plní a organizátoři očekávají rekordní účast. Na start by se letos v téměř 90 lokalitách mohlo postavit přes 13.000 běžců. Zájem o aktivní oslavu výročí vzniku samostatného Československa na čerstvém vzduchu každoročně roste. Pomáhá tomu i to, že je běh otevřený všem věkovým i výkonnostním kategoriím – trasy jsou záměrně voleny tak, aby je zvládl opravdu každý. "Na startu opět uvidíme nejen zdatné běžce, ale i děti, jejich rodiče a prarodiče. Všichni si připomeneme sokolské hodnoty jako jsou sport, komunita a občanství. Hodnoty, které jsou i v dnešní době nesmírně důležité," popisuje Martin Chlumský, starosta České obce sokolské.
SBR letos propojí více míst doma i v zahraničí než v loňském roce. Mezi největší tuzemské závody patří Praha, Prostějov a Brno, za hranicemi se pak bude slavit pohybem například v USA, Kanadě, Francii, Brazílii či na Slovensku.
Zbývá říct: NAZDAR 28. října na startu! Registrace a více informací na behrepubliky.cz.
