Měsíc povědomí o duševním zdraví: NCCN poskytuje zdroje pro zvládání psychické zátěže související s rakovinou

Národní síť pro komplexní léčbu rakoviny® (NCCN®) – aliance předních onkologických center – oznamuje, že nejnovější verze Teploměru úzkosti a Seznamu problémů od NCCN, rychlého ověřeného screeningového nástroje (stupnice 0–10), je k dispozici ve více než 70 jazycích a slouží k identifikaci a řešení psychické zátěže pacientů. Poskytovatelé onkologické péče mohou pomocí tohoto nástroje o jedné stránce rychle a efektivně provádět screening pacientů na psychické, fyzické, sociální nebo duchovní problémy, které jim mohou ztěžovat vyrovnání se s rakovinou, jejími příznaky nebo léčbou.
Lidé z celého světa mohou navštívit stránku NCCN.org/distress-thermometer a získat bezplatný přístup ke screeningovému nástroji Teploměr úzkosti od NCCN v dostupných jazycích. NCCN také poskytuje bezplatné zdroje, které pomáhají poskytovatelům péče při zvládání úzkosti, a také nově aktualizovanou verzi pro pacienty a pečovatele se srozumitelným jazykem, obrázky a slovníčkem, a to díky financování od NCCN Foundation®.
„Měsíc povědomí o duševním zdraví, který se koná každý rok v květnu, nám důtklivě připomíná, jak velký vliv může mít socio-emocionální pohoda na lidi s rakovinou," uvedla MUDr. Crystal S. Denlingerová, generální ředitelka NCCN. „Kvalitní onkologická péče znamená pečovat o člověka jako o celek, rozpoznávat a řešit veškeré praktické i psychologické problémy, které se objeví. Průběžně aktualizujeme Teploměr úzkosti a Seznam problémů od NCCN v desítkách různých jazyků, abychom pomohli zajistit, že každý má přístup k podpoře, kterou potřebuje."
Teploměr úzkosti byl v roce 2025 stažen téměř 7000krát na celém světě, nejčastěji v Německu, Brazílii, Indii, Číně a Švýcarsku.
Abstrakt výzkumu, který byl představen během výroční konference NCCN 2026 a je nyní k dispozici na JNCCN.org, od autorů Babayan et al. potvrdil, že přeložený Teploměr úzkosti od NCCN je užitečným a kulturně vhodným nástrojem pro identifikaci psychické tísně u arménsky mluvících pacientů. Zjištění podporují jeho integraci do praxe za účelem zlepšení onkologické péče. Teploměr úzkosti od NCCN byl již dříve potvrzen jako účinný měřič psychické tísně prostřednictvím nezávislé, recenzované studie provedené ve 25 zemích, která byla publikována v časopise Psycho-Oncology v roce 2022.
V úplném seznamu dostupných jazyků jsou kromě angličtiny tyto jazyky:
afrikánština
albánština
amharština
arabština
arménština
barmština
bengálština
bulharština
čeština
čínština*
dánština
estonština
finština
francouzština*
galicijština
gruzínština
hausa
hebrejština
hindština
hmongština
chorvatština
igbo
indonéština
islandština
italština
japonština
javánština
jorubština
katalánština
khmérština
korejština
kurdština
litevština
lotyština
maďarština
makedonština
malajálamština
malajština
maráthština
němčina
nepálština
nizozemština
norština
oromština
pandžábština
perština
polština
portugalština*
rumunština
ruština
řečtina
slovenština
slovinština
somálština
srbština
svahilština
španělština*
švédštinata
galogtamilština
telugština
thajština
turečtina
ukrajinština
urdu
vietnamština
zuluština
* Označuje, že je k dispozici více verzí daného jazyka.
Teploměr psychické zátěže od NCCN je klíčovým prvkem Klinických doporučených postupů NCCN v onkologii (Pokyny NCCN®) pro zvládání psychické zátěže. Je součástí rozsáhlé knihovny doporučených postupů založených na důkazech a konsensu odborníků, na jejichž tvorbě se podílí více než 2000 specialistů z různých oborů a které pokrývají mnoho typů rakoviny a dále témata jako bolest, únava, odvykání kouření a život po onkologické léčbě. V současné době existuje celkem 91 Pokynů od NCCN®, které obsahují osvědčené postupy pro podpůrnou péči, screening, prevenci a léčbu téměř všech typů rakoviny.
Existuje více než 90 globálních adaptací Pokynů NCCN a přes 180 překladů, přičemž téměř polovina všech registrovaných uživatelů webu NCCN.org sídlí mimo Spojené státy. Více informací o různých zdrojích NCCN pro zlepšení mezinárodní onkologické péče naleznete na stránkách NCCN.org.
O organizaci Národní síť pro komplexní léčbu rakoviny
Národní síť pro komplexní léčbu rakoviny® (NCCN®) je neziskové sdružení předních onkologických center, které se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN se zaměřuje na definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Klinické praktické pokyny NCCN v onkologii (Pokyny NCCN®) poskytují transparentní, na důkazech založená a z konsensu odborníků vycházející doporučení pro léčbu, prevenci a podpůrné služby v oblasti onkologie; představují uznávaný standard pro klinické směřování a politiku v léčbě onkologických onemocnění a jsou nejdůkladnějšími a nejčastěji aktualizovanými klinickými praktickými pokyny dostupnými v jakékoli oblasti medicíny. Pokyny pro pacienty NCCN® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny s cílem informovat a posílit postavení pacientů a pečovatelů, a to prostřednictvím podpory ze strany NCCN Foundation®. NCCN také podporuje další vzdělávání, globální iniciativy, politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii.
Zdroj: National Comprehensive Cancer Network