Měsíc povědomí o duševním zdraví: NCCN poskytuje zdroje pro zvládání psychické zátěže související s rakovinou

Plymouth Meeting, Pensylvánie (USA) 20. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nejnovější verze „Teploměru úzkosti" a „Seznamu problémů" od Národní sítě pro komplexní léčbu rakoviny je k dispozici zdarma ve více než 70 jazycích.

Národní síť pro komplexní léčbu rakoviny® (NCCN®) – aliance předních onkologických center – oznamuje, že nejnovější verze Teploměru úzkosti a Seznamu problémů od NCCN, rychlého ověřeného screeningového nástroje (stupnice 0–10), je k dispozici ve více než 70 jazycích a slouží k identifikaci a řešení psychické zátěže pacientů. Poskytovatelé onkologické péče mohou pomocí tohoto nástroje o jedné stránce rychle a efektivně provádět screening pacientů na psychické, fyzické, sociální nebo duchovní problémy, které jim mohou ztěžovat vyrovnání se s rakovinou, jejími příznaky nebo léčbou.

Lidé z celého světa mohou navštívit stránku NCCN.org/distress-thermometer a získat bezplatný přístup ke screeningovému nástroji Teploměr úzkosti od NCCN v dostupných jazycích. NCCN také poskytuje bezplatné zdroje, které pomáhají poskytovatelům péče při zvládání úzkosti, a také nově aktualizovanou verzi pro pacienty a pečovatele se srozumitelným jazykem, obrázky a slovníčkem, a to díky financování od NCCN Foundation®.

„Měsíc povědomí o duševním zdraví, který se koná každý rok v květnu, nám důtklivě připomíná, jak velký vliv může mít socio-emocionální pohoda na lidi s rakovinou," uvedla MUDr. Crystal S. Denlingerová, generální ředitelka NCCN. „Kvalitní onkologická péče znamená pečovat o člověka jako o celek, rozpoznávat a řešit veškeré praktické i psychologické problémy, které se objeví. Průběžně aktualizujeme Teploměr úzkosti a Seznam problémů od NCCN v desítkách různých jazyků, abychom pomohli zajistit, že každý má přístup k podpoře, kterou potřebuje."

Teploměr úzkosti byl v roce 2025 stažen téměř 7000krát na celém světě, nejčastěji v Německu, Brazílii, Indii, Číně a Švýcarsku.

Abstrakt výzkumu, který byl představen během výroční konference NCCN 2026 a je nyní k dispozici na JNCCN.org, od autorů Babayan et al. potvrdil, že přeložený Teploměr úzkosti od NCCN je užitečným a kulturně vhodným nástrojem pro identifikaci psychické tísně u arménsky mluvících pacientů. Zjištění podporují jeho integraci do praxe za účelem zlepšení onkologické péče. Teploměr úzkosti od NCCN byl již dříve potvrzen jako účinný měřič psychické tísně prostřednictvím nezávislé, recenzované studie provedené ve 25 zemích, která byla publikována v časopise Psycho-Oncology v roce 2022.

V úplném seznamu dostupných jazyků jsou kromě angličtiny tyto jazyky:

 

afrikánština

albánština

amharština

arabština

arménština

barmština

bengálština

bulharština

čeština

čínština*

dánština

estonština

finština

francouzština*

galicijština

gruzínština

hausa

hebrejština

hindština

hmongština

chorvatština

igbo

indonéština

 

 

islandština

italština

japonština

javánština

jorubština

katalánština

khmérština

korejština

kurdština

litevština

lotyština

maďarština

makedonština

malajálamština

malajština

maráthština

němčina

nepálština

nizozemština

norština

oromština

pandžábština

perština

 

polština

portugalština*

rumunština

ruština

řečtina

slovenština

slovinština

somálština

srbština

svahilština

španělština*

švédštinata

galogtamilština

telugština

thajština

turečtina

ukrajinština

urdu

vietnamština

zuluština

* Označuje, že je k dispozici více verzí daného jazyka.

Teploměr psychické zátěže od NCCN je klíčovým prvkem Klinických doporučených postupů NCCN v onkologii (Pokyny NCCN®) pro zvládání psychické zátěže. Je součástí rozsáhlé knihovny doporučených postupů založených na důkazech a konsensu odborníků, na jejichž tvorbě se podílí více než 2000 specialistů z různých oborů a které pokrývají mnoho typů rakoviny a dále témata jako bolest, únava, odvykání kouření a život po onkologické léčbě. V současné době existuje celkem 91 Pokynů od NCCN®, které obsahují osvědčené postupy pro podpůrnou péči, screening, prevenci a léčbu téměř všech typů rakoviny.

Existuje více než 90 globálních adaptací Pokynů NCCN a přes 180 překladů, přičemž téměř polovina všech registrovaných uživatelů webu NCCN.org sídlí mimo Spojené státy. Více informací o různých zdrojích NCCN pro zlepšení mezinárodní onkologické péče naleznete na stránkách NCCN.org.

O organizaci Národní síť pro komplexní léčbu rakoviny 
Národní síť pro komplexní léčbu rakoviny® (NCCN®) je neziskové sdružení předních onkologických center, které se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN se zaměřuje na definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Klinické praktické pokyny NCCN v onkologii (Pokyny NCCN®) poskytují transparentní, na důkazech založená a z konsensu odborníků vycházející doporučení pro léčbu, prevenci a podpůrné služby v oblasti onkologie; představují uznávaný standard pro klinické směřování a politiku v léčbě onkologických onemocnění a jsou nejdůkladnějšími a nejčastěji aktualizovanými klinickými praktickými pokyny dostupnými v jakékoli oblasti medicíny. Pokyny pro pacienty NCCN® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny s cílem informovat a posílit postavení pacientů a pečovatelů, a to prostřednictvím podpory ze strany NCCN Foundation®. NCCN také podporuje další vzdělávání, globální iniciativy, politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org.

Zdroj: National Comprehensive Cancer Network

