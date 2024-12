Měsíc udržitelnosti ve společnosti Clarios

• Výrobce baterií pro automobily zahajuje řadu ekologických a sociálních iniciativ.

• Kampaň „Malé velké věci" zvyšuje povědomí o udržitelnosti a posiluje týmového ducha.

• Dlouhodobá strategie: podpora udržitelné budoucnosti a pomoc místním komunitám.

V listopadu 2024 se společnost Clarios, největší světový výrobce nízkonapěťových baterií, zaměřila na udržitelnost. Akce se týkala všech zaměstnanců v Evropě. Během tohoto „Měsíce udržitelnosti" se i zaměstnanci závodu v České Lípě aktivně zapojili a nakonec dosáhli svých cílů, které si stanovili. Kromě přínosu pro životní prostředí, závod také pomohl dvěma dětem jejich zaměstnanců se speciálními potřebami: Tříletá Nelinka, která trpí vzácnou formou malého vzrůstu, a jedenáctiletý Matýsek, který prodělal dětskou mozkovou obrnu, dostanou každý příspěvek 25.000 Kč na speciální rehabilitační opatření a potřebné pomůcky.

Tato podpora byla evropským vrcholem kampaně „Malé velké věci". Zaměstnanci sbírali body za udržitelné chování. Například každý, kdo v období kampaně od 4. do 22. listopadu místo jízdy autem šel do práce pěšky, získal 15 bodů.

Dalšími příklady udržitelného chování, které byly odměňovány, byly úspora energie, snížení plýtvání potravinami, výsadba stromů a podpora recyklace. Body se pak sčítaly. Při dosažení 900 bodů obdrželi všichni zaměstnanci jako dárek sáčky na ovoce a zeleninu pro opakované použití. Při dosažení 1800 bodů si samotní manažeři vyzkoušeli jeden pracovní den ve výrobě. Nakonec se podařilo nasbírat úctyhodných 2800 bodů, za které děti dostaly slíbenou finanční pomoc.

Udržitelné pokrmy v jídelně

Během Měsíce udržitelnosti se závod zaměřil na řadu aktivit, které podporovaly ochranu životního prostředí a udržitelné myšlení: Kromě finančního obnosu pro Nelinku a Matýska proběhla sbírka oblečení pro místní charitativní organizace. Zaměstnanci sázeli stromy, čistili cenné přírodní oblasti a vytvářeli stanoviště pro ohrožené druhy rostlin a živočichů. Ve speciálních dnech se v podnikové jídelně podávaly pouze udržitelné pokrmy. „Jsme hrdí na to, jak se naši zaměstnanci společnými silami zasloužili o dosažení našich ekologických cílů a konkrétní pomoc potřebným rodinám v naší společnosti," říká ředitel závodu Roman Stehlík.

Udržitelnost a odpovědnost jsou zakomponovány do všeho, co společnost Clarios dělá, a do každého výrobku, který vyrábí. Závazek společnosti nastavit vysoké standardy udržitelnosti je základem obchodní filozofie i provozu. Baterie společnosti Clarios jsou navrženy tak, aby 100 % materiálů mohlo být zodpovědně obnoveno, recyklováno a znovu použito k výrobě nových baterií nebo jiných výrobků. Rostoucí regulační požadavky na snižování emisí zvyšují poptávku po nízkonapěťových bateriích pro všechna vozidla (vozidla se spalovacím motorem, hybridy a elektromobily). Díky těmto požadavkům je oběhové hospodářství nutností pro udržitelnost. Ve společnosti Clarios jsou vyřazené baterie zdrojem, nikoliv odpadem. Proto společnost provozuje jeden z nejúspěšnějších příkladů oběhového hospodářství na světě, kdy každou hodinu recykluje 8000 použitých baterií.

Měsíc udržitelnosti byl součástí dlouhodobé strategie společnosti Clarios, jejímž cílem je podporovat udržitelnou budoucnost a zároveň pozitivně přispívat místním komunitám. „Tato iniciativa posílila environmentální povědomí a spolupráci v rámci našeho týmu," vysvětluje Roman Stehlík. „Naši zaměstnanci ukázali, že i malé činy mohou mít velký význam."

Společnost Clarios s přibližně 600 zaměstnanci vyrábí pod značkou VARTA a dalšími znařčkami pokročilé baterie pro vozidla v České Lípě.

O společnosti Clarios

Společnost Clarios je světovým lídrem v oblasti pokročilých nízkonapěťových bateriových technologií pro mobilitu. Podporujeme pokrok prostřednictvím stále chytřejších řešení pro téměř všechny druhy vozidel. S přibližně 18.000 zaměstnanci ve více než 100 zemích přinášíme hluboké odborné znalosti našim partnerům na trhu náhradních dílů a OEM a spolehlivost, bezpečnost a pohodlí do každodenního života. Staráme se o planetu a důsledně se zaměřujeme na udržitelnost - prosazujeme nejlepší postupy udržitelnosti ve své třídě a prosazujeme je v celém našem odvětví. Společnost Clarios se zavázala k udržitelnosti a provozní efektivitě. Pracujeme na tom, aby 100 % našich prodaných výrobků bylo recyklovatelných. Clarios je společností z portfolia společnosti Brookfield. Více informací najdete zde (PDF).

