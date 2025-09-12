Měsíční zpráva: Bitget Futures se zařadila mezi top 3 společnosti obchodující s ETH mezi novými ATH

Victoria (Seychely) 12. září 2025 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Bitget, přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, v srpnu 2025 zveřejnila svou zprávu o transparentnosti, která potvrzuje její posílenou pozici jednoho z nejinovativnějších a nejodolnějších hráčů na trhu s kryptoměnami. Zpráva odráží další měsíc produktových průlomů, rekordních obchodních aktivit a iniciativ zaměřujících se na komunitu, které i nadále rozšiřují celosvětový vliv společnosti Bitget.

Srpen přinesl spuštění prvního indexu perpetuálních futures Real-World Asset (RWA) na trhu, což znamená první krok při překračování hranic mezi tradičními financemi a decentralizovanými trhy. Tento produkt umožňuje uživatelům obchodovat dynamický koš tokenizovaných aktiv a indexů v jediném nástroji, slibuje flexibilní harmonizaci a transparentní oceňování. Společnost Bitget zároveň dosáhla milníku 750 miliard USD v měsíčním objemu obchodu s deriváty, což znamená kumulativní souhrn 11,5 bilionů USD a CoinDesk’s Market Data Deep-Dive (analýza dat CoinDesk) ji uznala za lídra v oblasti likvidity ETH a SOL.

V srpnu společnost Bitget i nadále kralovala obchodu s deriváty a umístila se mezi třemi největšími světovými burzami, a to pro futures otevřené pozice v Bitcoinech a Ethereu podle The Block a Coinglass. Futures obchody v Bitcoinech na platformě Bitget překročily 10 miliard USD, futures obchody v Ethereu se konzistentně držely mezi 5 až 7 miliardami USD. Trend otevřených pozic v ETH mířil ke konci měsíce nad 6 miliard USD.

Regionální růst dále zrychlil s uvedením peněženkové karty na bázi USD v Latinské Americe, kterou vedeme ve spolupráci s Mastercard. Tato iniciativa umožnila uživatelům v Argentině, Mexiku, Kolumbii, Chile, Peru a Guatemale platit stablecoiny u více než 150 milionů obchodníků po celém světě. Zavedení instantních vkladů pomocí karet Visa a Mastercard dále usnadnilo převod fiat měn a rozšířilo uživatelům přístup ke kryptoměnám za využití 140 měn.

Během srpna byla společnost viditelná i v oblasti kultury. Od budování úžasných zkušeností s Web3 na festivalu UNTOLD v Rumunsku po posilování místních ekosystémů během Blockchain Rio, GM Vietnam a Coinfest Asia. Společnost Bitget posilovala svou pověst značky, která spojuje technologii s kulturou. Tyto počiny šly ruku v ruce s uvedením GetAgent, což je obchodní asistent na bázi AI, a rekordním zakončením obchodní soutěže KCGI 2025, která přilákala více než 120 000 účastníků z 80 zemí.

BGB, token ekosystému Bitget, během měsíce také posílil díky spálení více než 60 milionů tokenů a novým integrovaným funkcím. Tento jev podpořil 3% nárůst ceny a podtrhl jeho roli přímo v srdci platformy. Poměr doložených rezerv burzy zůstal silný nad hodnotou 1:1, přičemž bitcoinové rezervy se pohybovaly poblíž 200 % a i nadále určovaly společnost Bitget coby transparentní a bezpečný obchodní subjekt i během nestálých období na trhu.

Gracy Chen, CEO společnosti Bitget, říká: „Všechny milníky, kterých jsme v srpnu dosáhli, odrážejí naši víru, že kryptoměny neznamenají jen budování trhů, ale také získávání zkušeností, které spojují lidi, myšlenky a příležitosti. Od založení RWA pro perpetuální futures až po zapojení Web3 na hudebních festivalech a ve školních třídách – dokazujeme, že finance, kultura a technologie mohou vzkvétat ruku v ruce. Naše vize zůstává jasná: Budovat globální komunitu a vytvářet důvěryhodné prostředí pro budoucnost digitálních aktiv.“

Burza Bitget vstupuje do posledního čtvrtletí roku 2025, kdy bude i nadále rozšiřovat svůj ekosystém, posilovat globální partnerství a nabízet uživatelům po celém světě nové způsoby, jak se s kryptoměnami seznámit po svém.

Celou srpnovou zprávu o transparentnosti najdete zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední neúschovní kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Bitget podporuje adopci kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, jako je jeho role oficiálního krypto partnera přední světové fotbalové ligy LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

