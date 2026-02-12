Messe Tulln: Zažijte vodní sporty na rakouském veletrhu lodí „Austrian BoatShow – BOOT TULLN" od 26. února do 1. března

Elektromobilita na vodě
BOOT TULLN se specializuje na elektromobilitu a je považován za přední veletrh a nejdůležitější platformu pro alternativní pohonné systémy ve stavbě lodí. Přední značky tu nabízejí vhled do budoucnosti bezemisních plaveb lodí. V největší výstavní hale Dolního Rakouska se vše točí kolem motorových a sportovních člunů všech typů pohonu a provedení.
Plachtění
Nadšenci jachtingu najdou na veletrhu BOOT TULLN vše, co potřebují. Letos je pro všechny nováčky připraven speciální program: Rakouský svaz jachtingu a četné asociace lodních tříd budou prezentovat své lodě a poskytovat informace o možnostech výuky a tréninku plachtění. A ti, kdo už sní o své příští cestě, najdou na veletrhu BOOT TULLN obrovský výběr charterových dovolených a dovolených na lodi a také informace o marinách.
Potápění a potápěčské dovolené
Nabídka na rakouském potápěčském veletrhu číslo 1 stojí rozhodně za vidění – od neoprenů a ploutví až po potápěčské počítače a podvodní kamery.
Rozsáhlý doprovodný program
BOOT TULLN ovšem není jen pouhý veletrh: díky více než 160 přednáškám a workshopům na sedmi pódiích představuje skutečný interaktivní zážitek.
Ceny vstupného:
Dospělí 15,00 EUR
Senioři a studenti 13,00 EUR
Děti (6–15 let) 4, 00 EUR
Děti do 6 let vstup zdarma
Online vstupenka:
Dospělí 14,00 EUR
Děti 3,00 EUR
Otevírací doba:
Čtvrtek 26. února až sobota 28. února
od 10:00 do 18:00 hod
Neděle 1. března
od 10:00 do 17:00 hod
Kontakt pro média:
Messe Tulln GmbH
Barbara Nehyba, Msc
+432272624030