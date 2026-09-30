Města a obce vědí, jak proměnit evropské cíle ve skutečné výsledky. Státu nabízejí partnerství

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  14:12
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Praha 30. září 2026 (PROTEXT) - Města a obce chtějí být od počátku partnery státu při přípravě investic pro období 2028–2034. Svaz měst a obcí ČR představuje novou publikaci, která ukazuje, jak mohou samosprávy pomoci naplnit hlavní cíle České republiky i Evropské unie a proměnit je v konkrétní výsledky pro obyvatele.

Města a obce chtějí být od počátku partnery státu při přípravě investic pro období 2028–2034. Svaz měst a obcí ČR představuje novou publikaci, která ukazuje, jak mohou samosprávy pomoci naplnit hlavní cíle České republiky i Evropské unie a proměnit je v konkrétní výsledky pro obyvatele.

Evropské prostředky podle Svazu nejsou cílem samy o sobě. Rozhodující je, zda díky nim vzniknou dostupné školy, bydlení, doprava, zdravotní a sociální služby, bezpečné zásobování vodou, moderní energetika nebo kvalitnější veřejný prostor. Právě města a obce nejlépe vědí, co jednotlivá území potřebují, které projekty jsou připravené a jak je vzájemně propojit.

Evropské peníze jsou důležitým nástrojem, ale skutečným měřítkem úspěchu je změna, kterou lidé pocítí ve svém každodenním životě. Dobře fungující škola, dostupné bydlení, spolehlivá doprava nebo bezpečné dodávky vody a energie nevzniknou pouhým vyhlášením dotačního programu. Vyžadují znalost území, připravené projekty a spolupráci státu se samosprávami. Města a obce jsou připraveny tuto odpovědnost převzít a státu nabízejí partnerství,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Publikace s názvem Národní a regionální partnerský plán ČR 2028–2034: Role měst a obcí při naplňování cílů Evropské unie a České republiky propojuje sedmnáct připravovaných priorit do jednoho funkčního celku. Upozorňuje, že například nová bytová výstavba nemůže vznikat bez odpovídající kapacity škol, vody, kanalizace, energií, komunikací a veřejné dopravy. Podobně rozvoj podnikání závisí na dostupném bydlení, kvalifikovaných lidech, digitální infrastruktuře i kvalitě veřejných služeb.

Města a obce přitom nejsou pouze příjemci podpory. Pořizují územní plány, připravují investice, vlastní a spravují infrastrukturu, zřizují školy a další veřejné služby a nesou odpovědnost za jejich dlouhodobý provoz. Znají demografický vývoj, místní dopravní vazby, kapacity sítí i skutečné potřeby obyvatel.

Města a obce nepřicházejí pouze s požadavky. Přinášejí znalost území, konkrétní projekty a schopnost propojit jednotlivé politiky v místě, kde se skutečně potkávají. Život v obci se neřídí hranicemi jednotlivých ministerstev. Pokud chceme dosáhnout výsledků, musíme společně od začátku určit, co se má změnit, kdo za to odpovídá, jak bude projekt financován a kdo zajistí jeho další fungování,“ uvádí výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Svaz proto navrhuje pět konkrétních kroků:

  • vytvořit stálý mechanismus spolupráce vlády, ministerstev, měst a obcí pro přípravu, realizaci i hodnocení Národního a regionálního partnerského plánu;
  • u každého opatření jasně určit kompetence, odpovědnost, financování a realistické milníky;
  • promítnout potřeby různých typů území do všech oblastí budoucí podpory;
  • zahájit již v roce 2027 systematickou přípravu projektů a vytvořit společný zásobník kvalitních a uskutečnitelných investic;
  • zajistit, aby města, obce a další koneční příjemci nenesli finanční následky za zpoždění nebo nesplnění povinností, které nemohou ovlivnit.

Cílem návrhu není vytvořit další složitý dotační systém. Naopak má vést k jednodušším pravidlům, lepší koordinaci a investicím, které na sebe navazují, mají jasného nositele a jsou dlouhodobě udržitelné.

Publikace bude podkladem pro jednání Svazu s vládou, jednotlivými ministerstvy a evropskými institucemi o podobě Národního a regionálního partnerského plánu pro období 2028–2034. Svaz chce do jeho přípravy přinést zkušenosti měst a obcí všech velikostí a pomoci vytvořit plán, který nebude pouze souborem národních priorit, ale skutečným plánem rozvoje celé země.

Publikaci najdete na https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/17642/role-mest-obci-pri-naplnovani-cilu-eu-cr.pdf

Zdroj: SMO ČR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59396.

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