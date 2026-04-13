Města by měla přehodnotit, jak vytvářejí hodnotu městského prostředí, ukazuje aktuální report Skanska

„Městský development vstupuje do nové rozhodující fáze," říká Claes Larsson, EVP Skanska Group, Commercial Property Development & Investment Properties. „Úspěch dnes znamená vytvářet odolná místa, která se dokážou přizpůsobit, obstát v čase a dlouhodobě přinášet skutečnou hodnotu pro lidi, klima i byznys – i dlouho po dokončení výstavby."
Report identifikuje čtyři kroky pro zajištění dlouhodobé perspektivy měst:
- Navrhovat s ohledem na změnu. Adaptabilní a odolný design chrání hodnotu projektů, snižuje budoucí náklady na úpravy a posiluje dlouhodobou konkurenceschopnost.
- Spolupracovat. Včasné sladění a sdílená odpovědnost mezi stakeholdery zvyšují předvídatelnost a dlouhodobou výkonnost.
- Design pro lidi a s lidmi. Včasné zapojení lokální komunity snižuje zpoždění, posiluje poptávku a podporuje stabilní obsazenost.
- Měřit to, na čem záleží. Propojení sociálních, environmentálních a ekonomických ukazatelů vede k lepším rozhodnutím a silnějším dlouhodobým výsledkům.
„Investoři, pojišťovny i centrální banky stále více začleňují klimatická rizika do svých procesů. Budovy nelze přesunout – je nutné je přizpůsobit a připravit na budoucnost, aby si zachovaly svou hodnotu," říká Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation, Skanska Group. „S tím, jak se klimatická rizika promítají do trhů, pojištění i regulace, poroste význam přístupů, které počítají se změnou, stojí na včasné spolupráci, zapojují lidi a měří to, na čem záleží – aby budovy i celé čtvrti zůstaly odolné."
Report je určen decision-makerům a investorům, kteří se zaměřují na vytváření dlouhodobé hodnoty ve městech a městském prostředí.
Skanska Group využívá své znalosti a schopnost předvídat k tomu, aby formovala způsob, jak lidé žijí, pracují a propojují se. Patří mezi největší stavební a developerské společnosti na světě, s tržbami ve výši SEK 179 miliard v roce 2025. Působí na vybraných trzích v severských zemích, Evropě a USA. Společně se svými zákazníky a díky odbornosti svých přibližně 26 000 kolegů vytváří inovativní a udržitelná řešení, která podporují kvalitní život i pro další generace.
