Města by měla přehodnotit, jak vytvářejí hodnotu městského prostředí, ukazuje aktuální report Skanska

  8:42
Praha 13. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Report Shaping Sustainable Places (Vytváření udržitelných míst) poukazuje na potřebu řídit rizika, chránit hodnotu investic a reagovat na rostoucí očekávání společnosti. Zároveň upozorňuje na rozdíl mezi tím, jak jsou městské projekty v Evropě a USA realizovány, a tím, jak se od těchto míst očekává, že budou dlouhodobě fungovat.

Městský development vstupuje do nové rozhodující fáze," říká Claes Larsson, EVP Skanska Group, Commercial Property Development & Investment Properties. „Úspěch dnes znamená vytvářet odolná místa, která se dokážou přizpůsobit, obstát v čase a dlouhodobě přinášet skutečnou hodnotu pro lidi, klima i byznys – i dlouho po dokončení výstavby."

Report identifikuje čtyři kroky pro zajištění dlouhodobé perspektivy měst:

- Navrhovat s ohledem na změnu. Adaptabilní a odolný design chrání hodnotu projektů, snižuje budoucí náklady na úpravy a posiluje dlouhodobou konkurenceschopnost.

- Spolupracovat. Včasné sladění a sdílená odpovědnost mezi stakeholdery zvyšují předvídatelnost a dlouhodobou výkonnost.

- Design pro lidi a s lidmi. Včasné zapojení lokální komunity snižuje zpoždění, posiluje poptávku a podporuje stabilní obsazenost.

- Měřit to, na čem záleží. Propojení sociálních, environmentálních a ekonomických ukazatelů vede k lepším rozhodnutím a silnějším dlouhodobým výsledkům.

Investoři, pojišťovny i centrální banky stále více začleňují klimatická rizika do svých procesů. Budovy nelze přesunout – je nutné je přizpůsobit a připravit na budoucnost, aby si zachovaly svou hodnotu," říká Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation, Skanska Group. „S tím, jak se klimatická rizika promítají do trhů, pojištění i regulace, poroste význam přístupů, které počítají se změnou, stojí na včasné spolupráci, zapojují lidi a měří to, na čem záleží – aby budovy i celé čtvrti zůstaly odolné."

Report je určen decision-makerům a investorům, kteří se zaměřují na vytváření dlouhodobé hodnoty ve městech a městském prostředí.

Celý report a související materiály jsou k dispozici zde: www.skanska.com

Pro další informace kontaktujte:

Petra Veselá, Marketing Manager, tel: +420 603 587 928 email: petra.vesela@skanska.cz 

https://www.linkedin.com/company/skanska/?originalSubdomain=cz https://www.facebook.com/Skanska.v.CR.a.SR/ https://www.skanska.cz/co-delame/development/komercni-development/ 

Tato a předchozí tiskové zprávy jsou dostupné také na www.skanska.com.

Skanska Group využívá své znalosti a schopnost předvídat k tomu, aby formovala způsob, jak lidé žijí, pracují a propojují se. Patří mezi největší stavební a developerské společnosti na světě, s tržbami ve výši SEK 179 miliard v roce 2025. Působí na vybraných trzích v severských zemích, Evropě a USA. Společně se svými zákazníky a díky odbornosti svých přibližně 26 000 kolegů vytváří inovativní a udržitelná řešení, která podporují kvalitní život i pro další generace.

Fotografie: https://mma.prnewswire.com/media/2953870/Skanska_CZ.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2953875/5910465/Skanska_Logo.jpg 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

