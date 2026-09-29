Město Česká Lípa hospodaří skvěle. Důkazem je opět nejvyšší hodnocení uznávané ratingové společnosti

CRIF je mezinárodní firma, která hodnotí finanční zdraví měst a obcí pomocí tzv. iRatingu. Ten ukazuje, jak je posuzované město Česká Lípa ekonomicky stabilní a důvěryhodné, například. pro banky nebo investory. „Snažíme se k rozpočtu a hospodaření města přistupovat maximálně odpovědně. Držet na uzdě provozní náklady, a především investovat zpět do města, jeho majetku i velkých projektů, o kterých se ve městě léta jen mluvilo. Zároveň se ale soustředíme i na detaily, jako je zvelebování veřejného prostoru, opravy silnic a chodníků nebo pestrou kulturní nabídku a sportovní vyžití pro všechny generace. Významně také podporujeme různé spolky,“ shrnula starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.
V rámci výsledného ratingu firma vyzdvihuje, že město hospodaří bez dluhů, a zároveň dokáže zhodnocovat finanční prostředky díky příjmům z úroků. Díky chytrému investování a příjmům z úroků se městu podařilo za poslední čtyři roky získat celkem 137 milionů korun. Každoročně navíc kapitálové výdaje města, tedy objem peněz, který jde výhradně na nové investice, převyšují 200 milionů korun. V roce 2023, kdy byla dokončena rekonstrukce Jiráskova divadla, to bylo dokonce 442 milionů korun investovaných do města za jediný rok.
Provozní výdaje se Česká Lípa dlouhodobě snaží udržet na přijatelné úrovni. Důležitým ukazatelem je tzv. provozní saldo, kterým se poměřuje, jak si stojí provozní výdaje města k provozním příjmům. Provozní příjmy České Lípy převyšují ve sledovaném období provozní výdaje o cca 25 %. Město není závislé na příjmech z prodeje svého majetku, příjmy z těchto prodejů jsou pouze 0,85 % z celkových příjmů. Z hodnocení dále vyplývá, že město disponuje takovými příjmy a celkovým finančním majetkem, které téměř dvojnásobně převyšují celkové výdaje.
Město Česká Lípa tak i díky hodnocení společnosti CRIF dlouhodobě prokazuje zodpovědný přístup k hospodaření. Využívá možností k navýšení příjmů, investuje do svého majetku i do nových projektů, soustředí se na kvalitní údržbu města a zároveň si udržuje velkou finanční rezervu pro nečekané výdaje v budoucnu.
Zdroj: CRIF / Česká Lípa
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59366.