Město Louny oficiálně stvrdilo své partnerství s japonským městem Susaki

  14:53
Louny 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Starosta Loun Milan Rychtařík a starosta Susaki Kosaku Kusunose podepsali 13. dubna ve městě Susaki Memorandum o přátelství a spolupráci. Po slavnostním aktu v partnerském městě byla delegace přijata také českým velvyslancem v Tokiu. Louny se tak zařadily mezi čtyři města v České republice, která mají uzavřeno partnerství s japonským družebním městem.

Podpis memoranda je vyvrcholením dlouhodobých vztahů, které se v uplynulých letech utvářely zejména na úrovni školství. Do projektu jsou od počátku aktivně zapojeny Základní škola Přemyslovců a Gymnázium Václava Hlavatého, které spolupracují s partnerskými školami v Susaki (prefektura Kóči na ostrově Šikoku).

Významným impulsem pro prohloubení vztahů byla návštěva japonského velvyslance pana Nagaoky Kansukeho v Lounech v roce 2024 a následná návštěva delegace ze Susaki pod vedením místostarosty Kenichira Umebary, paní Kaori Kito a tajemníkem města Susaki v roce 2025, která přijala pozvání starosty města Louny Milan Rychtaříka.

Dokument, který v únoru letošního roku jednomyslně schválilo Zastupitelstvo města Loun, otevírá dveře k široké kooperaci v několika klíčových oblastech:

· Vzdělávání: Studentské výměnné programy, jazykové pobyty a sdílení moderních pedagogických metod.

· Kultura: Společné projekty, prezentace regionálních tradic a podpora vzájemných výměn při kulturních akcích.

· Ekonomika: Podpora turistického ruchu, zapojení japonských firem působících v Lounech a podpora místních podniků při vstupu na japonský trh.

Po podpisu memoranda v Susaki následovala návštěva české ambasády v Tokiu, kam byly obě delegace pozvány českým velvyslancem v Japonsku J.E. Martinem Klučarem, MBA.

„Podpis memoranda je vyústěním přátelství, které se rozvíjí už několik let, a současně začátkem nové etapy mezinárodní spolupráce. Město Louny tímto krokem potvrzuje svou oteřenost světu a ochotu aktivně rozvíjet vzdělávací, kulturní i hospodářské vztahy,“ uvedl starosta Milan Rychtařík.

Součástí oficiální delegace byl také ředitel pivovaru Zichovec Martin Urban. Pivovar již zahájil konkrétní jednání o obchodních projektech nejen v Susaki, ale i v sousedním městě Kóči a to konkrrétně s pivovarem South Horizon Brewing .Cílem je využít nově navázaných kontaktů k rozvoji exportu a reprezentaci české pivovarské tradice v Japonsku.

„Právě propojení samosprávy, školství a soukromého sektoru vnímám jako klíč k udržitelné a oboustranně výhodné spolupráci,“ uvedl Tadeáš Soukup - koordinátor projektu Louny-Susaki.

Podpisem tohoto memoranda se Louny definitivně zařadily mezi evropská města, která aktivně budují prestižní mezinárodní partnerství založená na vzájemném respektu a praktickém přínosu pro své občany.

Zdroj: Město Louny

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

