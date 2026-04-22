Město Louny oficiálně stvrdilo své partnerství s japonským městem Susaki

Podpis memoranda je vyvrcholením dlouhodobých vztahů, které se v uplynulých letech utvářely zejména na úrovni školství. Do projektu jsou od počátku aktivně zapojeny Základní škola Přemyslovců a Gymnázium Václava Hlavatého, které spolupracují s partnerskými školami v Susaki (prefektura Kóči na ostrově Šikoku).
Významným impulsem pro prohloubení vztahů byla návštěva japonského velvyslance pana Nagaoky Kansukeho v Lounech v roce 2024 a následná návštěva delegace ze Susaki pod vedením místostarosty Kenichira Umebary, paní Kaori Kito a tajemníkem města Susaki v roce 2025, která přijala pozvání starosty města Louny Milan Rychtaříka.
Dokument, který v únoru letošního roku jednomyslně schválilo Zastupitelstvo města Loun, otevírá dveře k široké kooperaci v několika klíčových oblastech:
· Vzdělávání: Studentské výměnné programy, jazykové pobyty a sdílení moderních pedagogických metod.
· Kultura: Společné projekty, prezentace regionálních tradic a podpora vzájemných výměn při kulturních akcích.
· Ekonomika: Podpora turistického ruchu, zapojení japonských firem působících v Lounech a podpora místních podniků při vstupu na japonský trh.
Po podpisu memoranda v Susaki následovala návštěva české ambasády v Tokiu, kam byly obě delegace pozvány českým velvyslancem v Japonsku J.E. Martinem Klučarem, MBA.
„Podpis memoranda je vyústěním přátelství, které se rozvíjí už několik let, a současně začátkem nové etapy mezinárodní spolupráce. Město Louny tímto krokem potvrzuje svou oteřenost světu a ochotu aktivně rozvíjet vzdělávací, kulturní i hospodářské vztahy,“ uvedl starosta Milan Rychtařík.
Součástí oficiální delegace byl také ředitel pivovaru Zichovec Martin Urban. Pivovar již zahájil konkrétní jednání o obchodních projektech nejen v Susaki, ale i v sousedním městě Kóči a to konkrrétně s pivovarem South Horizon Brewing .Cílem je využít nově navázaných kontaktů k rozvoji exportu a reprezentaci české pivovarské tradice v Japonsku.
„Právě propojení samosprávy, školství a soukromého sektoru vnímám jako klíč k udržitelné a oboustranně výhodné spolupráci,“ uvedl Tadeáš Soukup - koordinátor projektu Louny-Susaki.
Podpisem tohoto memoranda se Louny definitivně zařadily mezi evropská města, která aktivně budují prestižní mezinárodní partnerství založená na vzájemném respektu a praktickém přínosu pro své občany.
Zdroj: Město Louny
